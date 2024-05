Harga Pangan Hari Ini 8 Mei: Harga Telur Ayam Naik, Cabai Makin Pedas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan mengalami kenaikan rata-rata secara nasional pada hari ini, Rabu (8/5/2024). Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas bawang hingga cabai.

Mengutip panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada pukul 7.57 WIB, harga bawang putih bonggol masih naik 3,97% menjadi Rp45.070 per kg.

Sementara itu, harga rata-rata nasional bawang merah juga masih tinggi di level Rp49.230 per kg meski telah mengalami penurunan tipis sebesar 0,99%.

Kemudian, harga cabai merah keriting pagi ini masih naik 0,76% menjadi Rp47.570 per kg dan harga cabai rawit merah meroket cukup tajam 16,03% menjadi Rp50.510 per kg.

Komoditas makanan pokok seperti beras premium juga naik 1,85% menjadi Rp15.980 per kg dan harga beras medium naik 2,51% menjadi Rp13.910 per kg.

Adapun, sumber protein daging ayam ras juga meningkat 4,57% menjadi Rp39.610 per kg dan telur ayam ras juga naik 6,96% menjadi Rp32.590 per kg.

Ikan tongkol pagi ini naik 10,12% menjadi Rp34.920 per kg, ikan bandeng naik 6,80% menjadi Rp35.630 per kg, serta ikan kembung naik 3,77% menjadi Rp38.270 per kg.

Sementara itu, sumber protein daging merah yakni daging sapi murni justru berbalik turun 0,50% menjadi Rp134.700 per kg.

Di tengah rencana peningkatan harga eceran tertinggi (HET) minyak, harga minyak goreng kemasan sederhana juga masih konsisten naik 3,41% menjadi Rp18.510 per liter. Sementara itu, minyak goreng curah naik 1,07% menjadi Rp16.030 per liter.

Terakhir, harga gula konsumsi hari ini juga naik 0,76% menjadi Rp18.540 per kg. Sedangkan, tepung terigu curah naik 3,98% menjadi Rp10.980 dan tepung terigu kemasan non-curah naik 2,08% menjadi Rp13.750.

