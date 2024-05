Simak Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP-AKR per 3 Mei 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) tetap menjaga harga jual bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada periode Mei 2024 di tengah rebound harga minyak mentah dunia.

Sementara itu, sejumlah badan usaha lain seperti Shell dan BP-AKR menaikkan harga jual BBM mereka mengiktui harga minyak mentah saat ini.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, mengatakan keputusan tidak mengubah harga BBM mengacu pada beberapa aspek antara lain Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM nonsubsidi.

Dalam aturan ini, kata Irto, formulasi harga BBM di antaranya dipengaruhi oleh nilai tukar dolar AS dan mean of plats Singapore (MOPS).

“Penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang mengacu pada regulasi. Namun pada kondisi saat ini kami mendukung upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian," kata Irto lewat keterangan tertulis, dikutip Kamis (2/5/2024).

Berikut Daftar Harga BBM Pertamina per 3 Mei 2024:

1. Pertamax Rp12.950/liter

2. Pertamax Green 95 Rp13.900/liter

3. Pertamax Turbo Rp14.400/liter

4. Dexlite Rp14.550/liter

5. Pertamina Dex Rp15.100/liter.

Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Sementara itu, merujuk pada situs resmi BP AKR, harga BBM yang berlaku efektif pada hari ini mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya. Adapun, harga BP 92 naik dari Rp14.300 per liter bulan lalu menjadi Rp14.900 per liter bulan ini untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur.

Kemudian, harga BP Ultimate naik menjadi Rp16.350 per liter dari sebelumnya Rp15.360 per liter dan harga BP Diesel naik dari Rp15.230 per liter menjadi Rp15.520 per liter.

Di sisi lain, harga BBM Shell Indonesia juga mengalami kenaikan. Harga BBM Shell Super naik menjadi Rp15.530 per liter, dari sebelumnya Rp14.530 per liter.

Selain itu, harga Shell V-Power naik dari Rp15.360 per liter menjadi Rp16.350 per liter. Kemudian, harga Shell V-Power Diesel naik dari Rp15.740 per liter menjadi Rp16.130 per liter dan Shell V power Nitro+ naik dari Rp15.570 per liter menjadi Rp16.570 per liter.

Berikut Daftar Harga BBM Shell & BP-AKR per 3 Mei 2024:

Shell Super: Rp15.530 per liter (sebelumnya Rp14.530)

Shell V-Power: Rp16.350 per liter (sebelumnya Rp15.360 per liter)

Shell V-Power Diesel:Rp16.130 per liter (sebelumnya Rp15.740 per liter)

Shell V-power Nitro+: Rp16.570 per liter (sebelumnya Rp15.570 per liter)

Harga BBM BP-AKR

BP 92: Rp14.900 per liter (sebelumnya Rp14.300 per liter)

BP Ultimate: Rp16.350 per liter (sebelumnya Rp15.360 per liter)

BP Diesel: Rp15.520 per liter (sebelumnya Rp15.230 per liter).

