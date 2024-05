Cek Daftar Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP AKR 2 Mei 2024

Untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih dipatok sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai melakukan penyesuaian harga jual bahan bakar minyak atau BBM per 1 Mei 2024.

SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR kembali melakukan penyesuaian harga jual BBM-nya sedangkan Pertamina masih menahan harga jual alias masih mengacu pada harga per April 2024.

Harga BBM di SPBU pelat merah, Pertamina, masih stagnan. Misalnya untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih dipatok sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter.

Kemudian, harga Dexlite dibanderol Rp14.500 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Pertamina juga menahan harga jual BBM untuk jenis Pertalite dan Biosolar. Tercatat, Pertalite dan Biosolar di seluruh Indonesia masih berada di level Rp10.000 per liter dan Rp6.800 dan per liter.

Berbeda dengan Pertamina, BP AKR resmi mengerek harga jual BBM mulai 1 Mei 2024. Untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur, harga BP 92 naik menjadi Rp14.900 per liter dari bulan sebelumnya Rp14.300 per liter.

Harga BP Ultimate naik dari semula Rp15.360 per liter menjadi Rp16.350 per liter. Sementara harga BP Diesel naik menjadi Rp15.520 per liter. Bulan lalu, harga BBM jenis ini dipatok sebesar Rp15.230 per liter.

Shell Indonesia turut melakukan penyesuaian harga per 1 Mei 2024. Harga Shell Super yang berlaku efektif hari ini naik menjadi Rp15.530 per liter. Pada bulan sebelumnya, BBM jenis ini dijual Rp14.530 per liter.

Kemudian, harga Shell V-Power kini dijual sebesar Rp16.350 per liter dari sebelumnya Rp15.360 per liter, Shell V-Power Diesel naik dari Rp15.740 per liter menjadi Rp16.130 per liter, dan Shell V power Nitro+ naik dari Rp15.570 per liter menjadi Rp16.570 per liter.

Berikut Daftar Harga BBM Terbaru per Mei 2024:

1.Harga BBM Pertamina

Pertamax Rp12.950 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter

Dexlite Rp14.550 per liter

Pertamina Dex Rp15.100 per liter

2.Harga BBM Shell

Shell Super: Rp15.530 per liter (sebelumnya Rp14.530 per liter)

Shell V-Power: Rp16.350 per liter (sebelumnya Rp15.360 per liter)

Shell V-Power Diesel:Rp16.130 per liter (sebelumnya Rp15.740 per liter) Shell V-power Nitro+: Rp16.570 per liter (sebelumnya Rp15.570 per liter)

3.Harga BBM BP-AKR

BP 92: Rp14.900 per liter (sebelumnya Rp14.300 per liter)

BP Ultimate: Rp16.350 per liter (sebelumnya Rp15.360 per liter)

BP Diesel: Rp15.520 per liter (sebelumnya Rp15.230 per liter)

