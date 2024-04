Realisasi Impor Gula Seret, Kemendag Jelaskan Penyebabnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) membeberkan alasan impor gula berjalan lambat hingga memicu kenaikan harga di dalam negeri.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Budi Santoso mengakui bahwa realisasi impor gula mengalami perlambatan. Menurutnya, harga gula di pasar global jadi biang keroknya.

"Realisasinya aja memang agak berkurang, mungkin karena pertimbangan harga gula mahal," ujar Budi saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Kamis (25/4/2024).

Budi mengatakan harga gula yang tinggi di negara sumber impor membuat para importir khawatir untuk melakukan pengadaan gula. Namun, secara teknis untuk penerbitan izin impor, kata Budi, berjalan lancar.

"Karena gula mahal mereka [importir] kan enggak berani impornya, jadi hanya realisasinya yang masalah," tuturnya.

Adapun catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang diterima Bisnis.com, kuota impor gula kristal putih (GKP) untuk kebutuhan konsumsi tahun ini ditetapkan sebanyak 708.609 ton.

Sementara itu, izin impor raw sugar untuk diolah menjadi GKP yang sudah diterbitkan hingga 17 April 2024 sebanyak 405.000 ton. Namun, realisasinya impor gula untuk kebutuhan GKP baru mencapai 212.750 ton atau 52,53% dari izin yang telah diterbitkan.

Direktur Utama Induk Holding BUMN sektor pangan ID Food, Frans Marganda Tambunan mengatakan kenaikan harga gula menjadi siklus tahunan yang berulang usai musim giling berakhir. Adapun musim giling tebu selama ini berlangsung selama Mei-September.

"Di luar itu [musim giling] harga pasti naik," ujar Frans saat ditemui.

Frans menjelaskan, bahwa di awal tahun ini ID Food memiliki stok carry over gula sebanyak 30.000 ton. Namun, dia mengakui bahwa stok itu kian menipis sehingga pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk stabilisasi harga gula saat ini.

Adapun Frans sebelumnya menyebut stok gula tersisa di ID Food saat ini sebanyak 589 ton.

"Memang kita tidak bisa terlibat banyak di puasa dan lebaran kemarin karena memang stok kita habis," kata Frans.

Menyitir Panel Harga Pangan Bapanas, rata-rata harga gula per hari ini secara nasional mencapai Rp18.220 per kilogram. Harga gula hari ini telah naik 26,52% year-on year dibandingkan harga rata-rata pada April 2023 sebesar Rp14.400 per kilogram.

