Harga Pangan Hari Ini 25 April: Cabai Kian Pedas, Gula Pasir Melonjak

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian besar bahan pangan mengalami kenaikan harga rata-rata secara nasional, seperti beras, kedelai, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam, telur, gula, minyak goreng curah, tepung terigu curah dan jagung.

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (25/4/2024) pukul 09.30 WIB, rata-rata harga beras premium terpantau naik 0,13% menjadi Rp15.870 per kilogram dan harga beras medium naik tipis 0,07% menjadi Rp13.690 per kilogram.

Harga beras hari ini masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.900-Rp15.800 per kilogram untuk beras premium dan Rp10.900-Rp11.800 per kilogram untuk beras medium.

Begitupun dengan harga cabai-cabaian kompak naik hari ini. Harga cabai merah keriting hari ini naik Rp2.100 menjadi Rp44.500 per kilogram dan harga cabai rawit merah naik Rp2.230 menjadi Rp51.000 per kilogram.

Harga bahan pangan sumber protein hewani juga terpantau naik hari ini. Rata-rata harga daging sapi murni naik Rp1.260 menjadi Rp137.430 per kilogram.

Begitupun harga daging ayam ras naik 1,26% menjadi Rp38.670 per kilogram dan telur ayam naik 1,69% menjadi Rp30.730 per kilogram.

Kenaikan harga produk unggas bersamaan dengan tingginya harga jagung di tingkat peternak. Rata-rata harga jagung hari ini naik 2,32% menjadi Rp7.930 per kilogram. Padahal, pemerintah telah menetapkan harga acuan jagung pakan di tingkat peternak sebesar Rp5.000 per kilogram.

Harga gula pasir juga terus melonjak. Hari ini, naik Rp100 menjadi Rp18.290 per kogram. Harga tersebut masih di atas harga acuan yang baru ditetapkan pemerintah sebesar Rp17.500 per kilogram.

Selain itu, harga tepung terigu curah hari ini naik 0,28% menjadi Rp10.590 per kilogram, sedangkan harga terigu kemasan stabil di level Rp13.410 per kilogram.

Adapun, harga minyak goreng kemasan sederhana hari ini naik Rp160 menjadi Rp18.060 per liter. Harga rata-rata kedelai impor juga naik tipis 0,6% menjadi Rp13.340 per kilogram.

Sementara itu, sejumlah bahan pangan yang mengalami penurunan harga, yaitu bawang merah, bawang putih dan minyak goreng curah. Rata-rata harga bawang merah hari ini turun 1,58% menjadi Rp52.290 per kilogram, begitupun harga bawang putih turun Rp450 menjadi Rp43.380 per kilogram. Sementara harga minyak goreng curah turun Rp160 menjadi Rp15.820 per liter.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel