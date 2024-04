JELAJAH LEBARAN 2024: Permintaan Melonjak, Stok BBM Tol Trans Jawa Aman

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Tol Trans Jawa aman selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 atau Hari Raya Idulfitri 1445 H, meskipun terjadi lonjakan permintaan yang signifikan.

Kepala Pengawas SPBU Pertamina di Rest Area Km 166 Tol Cipali, Nono Wardiana mengatakan permintaan BBM melonjak selama periode mudik Lebaran, terutama saat puncak arus mudik pada Jumat (5/4/2024). Namun, pihaknya menyiapkan berbagai upaya untuk menyiapkan ketersediaan stok BBM tersebut

Dia mengatakan, untuk BBM jenis Pertamax RON 92 mengalami peningkatan penjualan signifikan, dari yang biasanya sebesar 16 kiloliter (KL) per hari, naik 100% menjadi sekitar 32 KL per hari. Sementara itu, permintaan Pertamax Turbo RON 98 juga meningkat hingga 50% per hari.

"Untuk BBM Pertalite RON 90 permintaannya paling tinggi ya, kenaikannya mencapai 150%, dari biasanya sekitar 24 KL, sekararang menjadi hampir 56 KL per harinya," ujar Nono saat ditemui Bisnis di SPBU Pertamina Rest Area Km 166 Tol Cipali, Senin (8/4/2024) sore.

Adapun, ditinjau dari segi kepadatan kendaraan yang mengisi BBM di SPBU tersebut juga mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat pada periode mudik Lebaran 2024. Pihaknya pun menyiapkan berbagai upaya untuk mencegah agar tidak terjadi penumpukan antrean kendaraan di SPBU.

"Untuk kepadatannya, terpantau rata-rata kendaraan yang masuk atau melakukan pengisian di SPBU dalam sehari yang biasanya mencapai 4.000 kendaraan, sekarang saat periode mudik menjadi kurang lebih 10.000 kendaraan per hari," jelasnya.

Sebagai langkah mitigasi agar tidak terjadi antrean yang terlalu panjang, SPBU Pertamina Rest Area Km 166 Tol Cipali memaksimalkan total 8 mesin yang ada, serta melakukan penambahan personel operator.

Nono pun mengakui sempat terkendala dalam hal pengiriman BBM karena kemacetan pada saat puncak arus mudik, namun pihaknya bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk pengawalan truk tangki BBM.

"Terkendala untuk pengiriman saja ya, kadang kalau terjadi kepadatan lalu lintas kami harus berkomunikasi juga dengan pihak kepolisian, untuk melakukan pengawalan mobil tangki agar sesuai estimasi tibanya dan di SPBU tidak ada kekosongan BBM," pungkasnya.

Menurutnya, meskipun terjadi peningkatan permintaan signifikan, namun Pertamina selalu mendukung 100% untuk pasokan BBM di Tol Trans Jawa, khususnya Rest Area KM 166 Tol Cipali.

Di lain sisi, berdasarkan data Pertamina per Minggu (7/4) atau H-3 Idulfitri, secara nasional konsumsi Pertalite naik 26,9%, Pertamax naik 70,6%, Pertamax Turbo naik 33,3%, Solar turun 4,1%, Dexlite naik 28,3%, Pertamina Dex naik 32,2%, dan Kerosene naik 42,5%.

