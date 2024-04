Harga Pangan 4 April: Beras, Telur Ayam hingga Cabai Melonjak H-5 Lebaran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas komoditas pangan secara rata-rata nasional dilaporkan kembali bergerak naik. Hanya minyak goreng yang tercatat mengalami penurunan harga di tingkat pedagang eceran pagi ini, Kamis (4/4/2024). Sementara harga harga beras dan cabai naik.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (4/4/2024), pukul 07.44 WIB, harga beras naik tipis pagi ini. Harga beras premium tercatat naik sebesar 0,31% menjadi Rp16.230 per kilogram.

Adapun harga beras premium di Papua Pegunungan berada di level Rp25.500 per kilogram, menjadikannya sebagai provinsi dengan harga beras premium tertinggi. Untuk harga terendah terjadi di NTB, di mana harga beras premium sebesar Rp14.000 per kilogram.

Kemudian, harga beras medium dilaporkan naik sebesar 0,71% menjadi Rp14.100 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar Rp22.360 per kilogram, sedangkan harga terendah di NTB Rp10.900 per kilogram.

Harga kedelai biji kering impor naik 3,33% menjadi Rp13.650 per kilogram. Berbagai jenis bawang juga mengalami kenaikan harga. Harga bawang merah naik 1,74% menjadi Rp36.860 per kilogram dan bawang putih bonggol naik 0,98% menjadi Rp42.140 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah keriting dilaporkan naik 4,50% menjadi Rp45.700 per kilogram dan cabai rawit merah naik signifikan 7,74% menjadi Rp50.280 per kilogram.

Komoditas lain yang turut terkerek harganya yaitu daging sapi murni. Pagi ini, harga daging sapi murni naik tipis sebesar 0,39% ke level Rp137.060 per kilogram.

Produk unggas seperti daging dan telur ayam ras juga terkerek naik. Harga daging ayam ras naik sebesar 4,89% menjadi Rp39.260 per kilogram dan telur ayam ras naik 3,71% menjadi Rp32.120 per kilogram.

Harga gula konsumsi naik 1,90% menjadi Rp18.220 per kilogram. Harga tepung terigu baik curah maupun kemasan masing-masing naik menjadi Rp11.120 per kilogram dan Rp13.800 per kilogram.

Selanjutnya, harga jagung di tingkat peternak melonjak naik sebesar 11,74% menjadi Rp8.850 per kilogram dan harga garam halus beryodium naik 1,46% menjadi Rp11.790 per kilogram.

Lonjakan harga juga terjadi pada berbagai jenis ikan. Bapanas mencatat, harga ikan kembung naik 6,97% menjadi Rp39.440 per kilogram, ikan tongkol naik 9,17% menjadi Rp34.530 per kilogram, dan ikan bandeng naik 4,56% menjadi Rp35.280 per kilogram.

Sementara itu, harga minyak goreng curah turun tipis sebesar 0,76% menjadi Rp15.710 per liter, sedangkan kemasan sederhana tidak mengalami perubahan harga alias masih di level Rp17.840 per liter.

