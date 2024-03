Genjot Spending Rate Penumpang, Bandara SMB II Tekan Waktu Check-In

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, PALEMBANG – Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II atau AP II berupaya mengurangi waktu check-in penumpang demi meningkatkan spending rate para penumpang.

Executive General Manager Bandara SMB II Iwan Winaya Mahdar menjelaskan, saat ini durasi antrean penumpang untuk check-in di counter adalah paling lama sekitar 3 hingga 7 menit. Iwan mengatakan, pihaknya masih terus berupaya untuk mengurangi waktu antrean check in tersebut.

Salah satu strategi yang akan dilakukan adalah jemput bola kepada penumpang. Secara terperinci, petugas maskapai akan mendatangi penumpang yang tengah antre untuk langsung mendatanya, sehingga proses check in pun dapat dipercepat.

Iwan menyebut, pola rencana ini kurang lebih serupa dengan petugas di jalan tol yang menjemput bola kepada para pengendara dengan membawa mesin khusus untuk tap-in.

“Kita coba inovasi, kerja sama dengan para maskapai dan ground handling untuk buat SLA bagaimana antrean ini tidak terlalu lama,” jelas Iwan di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatra Selatan, dikutip Sabtu (23/3/2024).

Menurut Iwan, semakin pendek waktu check in penumpang, maka semakin lama mereka akan menghabiskan waktu di ruang tunggu atau lounge yang tersedia di bandara. Dengan demikian, tingkat konsumsi penumpang selama menunggu penerbangan pun dapat meningkat.

Selain meningkatkan konsumsi, Iwan juga menilai pemangkasan waktu check in juga dapat mengurangi tingkat stres penumpang. Menurutnya, salah satu bagian dari proses naik pesawat yang paling dikhawatirkan penumpang adalah saat check in dan saat pemeriksaan barang bawaan melalui mesin pemindai.

“Karena dipercepat dengan jemput bola, mereka (penumpang) tidak buru-buru lagi. Jadi mereka nanti lega saat menunggu, bisa menikmati waktunya sambil juga belanja atau masuk ke lounge,” ujarnya.

Adapun, Bandara SMB II baru saja menerima empat penghargaan dari Airport Council International (ACI), organisasi yang menaungi sekitar 1.950 bandara di 185 negara. Penghargaan ACI ASQ Awards 2023 yang diberikan bagi Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II adalah ACI World Director General’s Roll of Excellence, Best Airport of 2 to 5 Million Passenger in Asia, Easiest Airport Journey in Asia-Pacific dan Most Enjoyable Airport in Asia-Pacific.

Iwan menuturkan, salah satu faktor yang membuat Bandara SMB II memenangkan pengharggan-penghargaan tersebut adalah alur penumpang yang optimal. Dia mengatakan, pihak pengelola mencoba berinovasi dengan mengubah aalur penumpang sejak masuk pintu pertama, hingga proses boarding menjelang penerbangan.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil penilaian ACI, penumpang nyaman dengan perombakan alur geraknya di bandara.

"Setelah kami mencoba untuk mengubah flow (alur) penumpang, tadinya seperti simpang jadi orang masuk boleh belok kanan atau kiri. Sekarang alurnya kami tutup agar semua area bisa dinikmati penumpang,” kata Iwan.

