PetroChina Bor Sumur Eksplorasi Baru di Blok Jabung

Bisnis.com, JAKARTA — Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PetroChina International Jabung Ltd. yang berkontrak dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi (SKK Migas) telah melakukan tajak sumur eksplorasi NEB BASEMENT-3 pada 16 Maret 2024.

Upaya ini dilakukan dalam rangka pemenuhan komitmen kerja pasti (KKP), menemukan cadangan migas baru, dan memenuhi kebutuhan energi nasional dengan dilaksanakannya pengeboran di area Blok Jabung.

Sumur NEB BASEMENT-3 terletak di Lapangan Northeast Betara, Sumatra Selatan. Sumur eksplorasi tersebut akan dibor dengan desain lubang miring/berarah menggunakan Rig GW-265 (2000 HP) dengan rencana kedalaman akhir sumur di 10.431 ftMD.

pengeboran eksplorasi ini dimaksudkan untuk menguji dan mengevaluasi potensi kandungan migas pada batuan dasar (basement) Lapangan Northeast Betara. Setelah penyelesaian pengeboran hingga kedalaman akhir, akan dilanjutkan dengan uji kandung lapisan dan komplesi sumur.

Saat ini, status operasi pengeboran Sumur NEB BASE-3 sedang melakukan pengeboran lubang vertikal 17-1/2” sampai kedalaman 2400 ft MD. Program pengeboran Sumur NEB BASE-3 diperkirakan akan dilaksanakan hingga 50 hari ke depan

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan, kegiatan pengeboran sumur eksplorasi yang dilakukan PetroChina selaras dengan upaya SKK Migas untuk mendorong investasi yang masif di sektor eksplorasi.

Hal ini selaras dengan tema kegiatan hulu migas 2024, yaitu Boosting Investment for Massive Exploration and Future Growth in Indonesia Upstream Oil and Gas, dengan rencana investasi eksplorasi mencapai US$1,8 miliar atau meningkat 100% dibandingkan realisasi ditahun lalu.

Hudi menambahkan, PetroChina International Jabung memiliki kontribusi yang besar dalam produksi minyak dan gas bumi, serta potensi wilayah kerja yang dioperasikannya masih memiliki potensi cadangan yang menjanjikan.

“Kami berharap kegiatan pemboran sumur eksplorasi berjalan dengan lancar dan mencapai target yang diharapkan. Dukungan para pemangku kepentingan di daerah untuk mendukung kelancaran kegiatan pemboran tersebut sangat kami harapkan,” kata Hudi melalui siaran pers, Senin (18/3/2024).

Secara terpisah, Vice President Business Support PetroChina International Jabung Ltd. Gusminar menyampaikan bahwa PetroChina dalam menjalankan operasinya akan selalu mengedepankan kesehatan dan keselamatan kerja.

“Kami berterima kasih kepada SKK Migas atas dukungan penuh yang diberikan bagi seluruh kegiatan hulu migas yang kami laksanakan, termasuk pemboran sumur eksplorasi,” kata Gusminar.

Dia menargetkan kegiatan eksplorasi tahun ini dapat berkontribusi terhadap tambahan portofolio migas perseroan.

“Semoga berbagai kegiatan pemboran yang dilaksanakan PetroChina Jabung di tahun 2024 akan dapat berkontribusi terhadap pencapaian ketahanan energi nasional,” tuturnya.

