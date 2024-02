DAMRI Buka Rute Baru Sepanjang 288 Km di Makassar, Segini Tarifnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - DAMRI membuka rute Bandara dengan rute AKDP Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar – Pelabuhan Tanjung Bira yang akan beroperasi mulai Jumat (1/3/2024).

Secara lebih terperinci, angkutan ini akan melalui rute Bandara Sultan Hasanuddin Makasar – Pool DAMRI Daya – Pusat Kota Makasar – Terminal Cappa Bongayya Kab. Gowa – Kab. Takalar – Kab. Jeneponto – Kab. Bantaeng – Kab. Bulukumba – Tanjung Bira.

Secara total panjang rute yang dilayani adalah sebesar 288 km.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian R. M. Pohan menjelaskan rute baru, Bandara Sultan Hasanuddin – Tanjung Bira akan beroperasi setiap hari pukul 20.00 WITA untuk keberangkatan dari Bandara Sultan Hasanuddin dan Tanjung Bira.

“Tarif yang dikenakan sebesar Rp200.000. Pemesanan tiket dapat dilakukan secara online melalui aplikasi DAMRI Apps, OTA atau on the spot dengan metode pembayaran cashless via QRIS, E-Money, Debit Card, dan Credit Card,” terangnya melalui siaran pers, Rabu (28/2/2024).

Perseroan berharap dengan menyediakan layanan transportasi publik di Makassar yang terintegrasi antar moda dimana rute ini menghubungkan moda udara darat dan penyeberangan menuju Kepulauan Selayar.

Titik akhir tujuan rute ini (Tanjung Bira) merupakan destinasi Wisata Nasional yang sangat ramai pengunjung. Dengan demikian, layanan DAMRI ini dapat memperluas jaringan dan memberikan aksesibilitas bagi masyarakat bermobilisasi.

Langkah ini merupakan upaya DAMRI dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dan memberikan solusi transportasi di Makassar. DAMRI berharap dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat.

