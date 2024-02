Harga Pangan Hari Ini 19 Februari: Beras Makin Mahal, Telur Hampir Rp30.000/Kg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian besar bahan pangan masih mengalami tren kenaikan harga, di antaranya adalah beras yang masih tinggi dan telur hampir mencapai Rp30.000 per kg.

Berdasarkan data dari Panel Harga Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang diakses pada Senin (19/2/2024), harga beras premium pada hari ini terpantau naik 0,94% atau Rp150 dari harga kemarin ke level Rp16.170 per klogram.

Sementara itu, harga beras medium hari ini naik Rp40 atau 0,29% menjadi Rp14.030 per kilogram. Harga beras saat ini masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah lewat Perbadan No. 7/2023 sebesar Rp10.900 - Rp11.800 per kilogram untuk beras medium, dan Rp13.900 - Rp14.800 per kilogram untuk beras premium.

Selanjutnya, harga bawang merah tercatat naik 0,99% menjadi Rp33.800 per kilogram. Harga bawang putih juga terpantau naik 0,52% ke level Rp38.740 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan sederhana terpantau naik Rp60 atau 0,34% ke level Rp17.560 per liter. Sementara itu, harga minyak goreng curah tercatat naik 0,79% atau Rp120 menjadi Rp15.380 per liter.

Selanjutnya, harga cabai rawit merah hari ini naik 0,20% ke level Rp59.340 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras hari ini naik 3,67% atau Rp1.330 menjadi Rp37.590 per kilogram dan telur ayam naik 3,85% atau Rp1.110 menjadi Rp29.950 per kilogram.

Harga kedelai biji kering impor tercatat naik 1,28% atau Rp170 menjadi Rp13.500 per kilogram. Kemudian, harga jagung pakan di tingkat peternak hari ini naik 5,83% atau Rp500 menjadi Rp9.070 per kilogram.

Harga tepung terigu curah juga tercatat naik 0,68% menjadi Rp10.680 per kilogram. Sedangkan, harga garam halus beryodium juga mengalami kenaikan Rp80 menjadi Rp11.750 per kilogram. Komoditas ikan tongkol tercatat naik Rp220 ke level Rp32.600 per kilogram.

Sementara itu, beberapa komoditas pangan tercatat mengalami penurunan harga. Rata-rata harga daging sapi murni hari ini turun Rp1.010 atau 0,75% menjadi Rp132.910 per kilogram. Harga cabai merah keriting hari ini turun 0,35% atau Rp210 menjadi Rp60.370 per kilogram.

Harga tepung terigu kemasan non curah tercatat turun 0,82% atau Rp110 menjadi Rp13.340 per kilogram. Adapun, harga ikan kembung tercatat turun 0,53% ke Rp37.710 per kilogram, dan harga ikan bandeng turun 2,79% atau Rp920 ke level Rp32.050 per kilogram.

