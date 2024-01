Cegah Kereta Cepat Sepi Penumpang, KCIC Tebar Promo Tiket WHOOSH

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) telah menyiapkan sejumlah upaya untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan Kereta Cepat WHOOSH.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menuturkan salah satu upaya yang akan dilakukan perusahaan adalah memberikan promo tiket kereta cepat. Selain itu, KCIC juga akan tetap menerapkan pola pentarifan dengan sistem dynamic pricing.

Kemudian, kerja sama dengan destinasi wisata juga akan terus dilakukan serta diperbanyak untuk meningkatkan minat penumpang. Dia mencontohkan, salah satu bentuk kerja sama ini adalah program promo gratis masuk area wisata dengan menunjukan tiket kereta cepat.

“Selain itu ada juga program diskon untuk lokasi kuliner dan penginapan yang telah bekerja sama dengan KCIC,” kata Eva pada Rabu (24/1/2024).

Adapun, saat ini KCIC juga telah bekerja sama dengan sejumlah destinasi wisata. Beberapa promo yang telah diberlakukan adalah free Entry dan free shuttle Dusun Bambu dari Stasiun Padalarang, free entry ke Farmhouse, Floating Market, dan The Great Asia Afrika.

Kemudian, pengguna kereta cepat juga dapat promo free entry ke Tepi Danau, Tepi Kota Healing, Papa Dino dan The Lodge Maribaya & Fairy Garden Bandung. Selain itu, ada juga Free Entry dan Free Shuttle Dago Dream Park dari Stasiun Padalarang.

Selanjutnya, penumpang kereta cepat juga dapat memanfaatkan diskon 15% di Baker Street Resto cabang Cimandiri, diskon 20% di Seluruh Restoran The Lodge Maribaya & Fairy Garden Bandung, serta potongan harga 20% dan Free Shuttle The Lodge Camp & Village dari Stasiun Bandung.

Sementara itu, dari sisi pendapatan non tiket (non fare box) kerja sama business to business juga akan terus ditingkatkan. KCIC juga akan meningkatkan kerja sama untuk pengelolaan area komersil di dalam stasiun dan di sekitar nya, salah satunya melalui program pengembangan business development area.

“Dalam hal ini KCIC terbuka untuk bekerja sama dengan pengembang untuk pemanfaatan lahan disekitar stasiun,” kata Eva.

Eva menambahkan, rata-rata okupansi penumpang kereta cepat WHOOSH saat ini berada di atas 50%. Secara terperinci, untuk hari biasa, volume penumpang rata-rata sekitar 60% hingga 70%.

Sementara itu, untuk akhir pekan, tingkat okupansi kereta cepat bahkan dapat mencapai lebih dari 80%.

“Pada akhir pekan, untuk beberapa KA dengan jadwal keberangkatan favorit [tingkat okupansi] dapat mencapai 80%, bahkan lebih khususnya pada momen tertentu seperti saat libur bersama dan lainnya,” kata Eva.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News