Jaga Daya Beli Masyarakat, Jokowi Andalkan Bansos Beras dan BLT El Nino

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan tetap menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah sejumlah 10 kilogram (kg) hingga Maret 2024 guna meredam kenaikan kebutuhan bahan pokok.

Hal ini dia sampaikan saat menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Rabu (27/12/2023).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah sejumlah 10 kilogram tersebut sejak dimulai dari September 2023.

“Nanti Januari, Februari, Maret [2024] yang 10 kilogram dilanjutkan lagi,” imbuhnya, dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Presiden Ke-7 RI itu juga menyampaikan bahwa pemerintah turut memberikan BLT El Nino untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Adapun, BLT El Nino yang diberikan senilai Rp400.000 yang disalurkan kepada masyarakat.

“BLT El Nino ini digunakan karena ada kenaikan barang, beras yang naik dikit, ini dipakai untuk nutup itu,” pungkas Jokowi.

Sekadar informasi, sejumlah bahan pangan pada hari ini, Rabu (27/12/2023) terpantau mengalami penurunan harga, seperti beras medium, kedelai impor, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi murni, minyak goreng sederhana, gula pasir, tepung terigu kemasan dan minyak goreng curah.

Berdasarkan data dari panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (27/12/2023) pukul 08.50 WIB, rata-rata harga beras medium hari ini turun 0,53% menjadi Rp13.080 per kilogram. Meski begitu, harga tersebut masih di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dalam Perbadan No.7/2023 sebesar Rp10.900 - Rp11.800 per kilogram.

Selain itu, harga kedelai impor turun 1,42% menjadi Rp13.180 per kilogram. Senada bawang putih turun tipis 0,05% menjadi Rp37.300 per kilogram.

Lalu, harga cabai merah keriting juga turun hingga Rp1.170 menjadi Rp56.190 per kilogram. Setali tiga uang, cabai rawit merah harganya turun signifikan Rp4.000 menjadi Rp76.100 per kilogram.

Selanjutnya, rata-rata daging sapi murni juga turun Rp1.030 menjadi Rp133.370 per kilogram. Harga gula pasir turun 0,29% menjadi Rp17.250 per kilogram. Harga gula pasir tersebut masih di atas HET yang baru ditetapkan pemerintah untuk tingkat ritel modern sebesar Rp16.000 - Rp17.000 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan sederhana hari ini turun 0,23% menjadi Rp17.240 per liter, dan minyak goreng curah turun Rp170 menjadi Rp14.520 per liter. Begitupun tepung terigu kemasan, harganya turun tipis 0,3% menjadi Rp13.400 per kilogram.

Meski begitu, sejumlah komoditas juga mengalami kenaikkan harga, misalnya, rata-rata harga beras premium hari ini naik 0,47% menjadi Rp15.010 per kilogram. Harga bawang merah hari ini naik tipis 0,09% menjadi Rp34.810 per kilogram.

Selanjutnya, rata-rata harga daging ayam ras hari ini naik Rp420 menjadi Rp35.680 per kilogram. Termasuk komoditas telur ayam hari ini naik Rp170 menjadi Rp28.330 per kilogram. Selain itu, harga tepung terigu curah hari ini naik tipis 0,65% menjadi Rp10.790 per kilogram.

