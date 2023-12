Bank Mandiri Gandeng Indika Energy Genjot Transisi Energi Nasional

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Mandiri dan PT Indika Energy Tbk (Indika Energy) menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Penggunaan Jasa dan Produk Digital Perbankan serta Pembiayaan terkait Transisi Energi.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dan Wakil Direktur Utama dan CEO Grup Indika Energy Azis Armand dalam rangkaian acara acara Conference of The Parties 28 (COP 28) di Dubai, Uni Emirat Arab, Kamis (30/11/2023).

Dukungan yang diberikan Bank Mandiri seperti tertuang dalam kerja sama tersebut, antara lain melalui penyediaan jasa dan produk digital untuk memenuhi kebutuhan transaksi Indika Energy dan kelompok usahanya.

Layanan yang dimaksud, misalnya, KOPRA Cash Management, KOPRA Trade, KOPRA Value Chain, KOPRA Smart Account, serta KOPRA Foreign Exchange. Bank Mandiri juga memberikan dukungan pada perancangan skema pembiayaan, advisory dan investasi melalui pembiayaan ESG, sustainability-linked loan dan/atau pembiayaan transisi energi.

Wakil Direktur Utama dan CEO Grup Indika Energy Azis Armand mengatakan perseroan melakukan diversifikasi sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha termasuk dalam energi baru dan terbarukan (EBT), solusi berbasis alam, kendaraan listrik, serta teknologi digital.

“Hal ini merupakan salah satu upaya kami dalam mendukung transisi energi nasional yang tentunya membutuhkan investasi yang cukup besar dan kerja sama seluruh pihak termasuk sektor perbankan dan stakeholders lainnya,” kata Azis seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (1/12/2023).

Sementara itu, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menegaskan, dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ESG, Bank Mandiri menerapkan tiga pilar utama.

Pertama, dituangkan dalam pilar Ssustainable operation Operation dengan melakukan berbagai inisiatif dan produk berkelanjutan. Kedua, pilar Sustainable Banking dengan fokus mengakselerasi Indonesia’s Green Economy melalui pengembangan pembiayaan dan produk keuangan berkelanjutan, seperti yang hari ini diwujudkan bersama Indika Energy.

Kemudian yang ketiga, Sustainable Beyond Banking. Bank Mandiri berupaya membangun serta menanamkan ESG awareness, baik untuk internal (pegawai Bank Mandiri), nasabah, maupun seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama menyukseskan pencapaian NZE NZE 2060.

"Kami yakin peran industri keuangan sangat krusial dalam mengakselerasi transisi bisnis menuju praktik yang lebih ramah lingkungan melalui produk pembiayaan berkelanjutan yang didukung dengan digitalisasi bisnis,” kata Darmawan.

Sebagai wholesale banking terbesar dan First Movers on Sustainable Banking di Indonesia, perseroan Bank Mandiri berharap dapat menjadi mitra pilihan untuk menjadi Indonesia’s Sustainability Champion for Better Future.

Komitmen kuat ini diwujudkan melalui penyaluran sustaianble sustainable portfolio yang telah mencapai sekitar 25% dari total kredit bankwide per September 2023. Khusus untuk green portofolio, Bank Mandiri telah menyalurkan Rp122 triliun atau di atas 30% dari total green portfolio Indonesia, sehingga menjadikan bank pelat merah ini sebagai market leader dalam penyaluran green portfolio.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News