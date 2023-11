Resmi Turun, Cek Daftar Harga LPG 5,5 & 12 Kg di Seluruh Indonesia!

Harga LPG nonsubsidi resmi turun. Berikut daftar harga LPG 5,5 kg dan 12 kg di seluruh Indonesia per 22 November 2023:

Bisnis.com, JAKARTA - Harga liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi tabung 5,5 kilogram (kg) dan 12 kg resmi turun per 22 November 2023.

PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian terhadap harga LPG nonsubsidi setelah mengevaluasi tren harga rata-rata publikasi Contract Price Aramco (CPA) dan nilai tukar rupiah pada periode November 2023.

“Melihat tren tersebut, Pertamina Patra Niaga memutuskan untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian harga seluruh produk LPG nonsubsidi, yakni seluruh varian Bright Gas dan Elpiji berlaku per 22 November 2023,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting melalui siaran pers, dikutip Senin (27/11/2023).

Pertamina menurunkan harga Bright Gas 5,5 kg menjadi Rp90.000 per tabung atau turun Rp6.000. Sementara itu, harga Bright Gas 12 kg dan Elpiji 12 kg disesuaikan menjadi Rp192.000 per tabung atau turun sebesar Rp12.000 per tabungnya.

Irto menyampaikan, harga tersebut berlaku untuk Pulau Jawa di tingkat penyalur agen resmi Pertamina dan harga per tabung untuk agen di wilayah lainnya akan disesuaikan mengacu kepada harga di Pulau Jawa.

“Penetapan harga baru sudah mengacu kepada regulasi penetapan harga LPG umum sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2021 tentang Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas,” ujarnya.

Berikut daftar harga LPG 5,5 kg dan 12 kg di seluruh Indonesia per 22 November 2023:

Aceh

Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Sumatra Utara

Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Sumatra Barat

Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Riau

Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Kep. Riau

Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Jambi

Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Sumatra Selatan

Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Bengkulu

Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Lampung

Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Bangka Belitung

Bright Gas 5,5 kg: Rp97.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp202.000 per tabung

Banten

Bright Gas 5,5 kg: Rp90.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp192.000 per tabung

DKI Jakarta

Bright Gas 5,5 kg: Rp90.000 per tabung

Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp192.000 per tabung

