Daftar Harga LPG 5,5 Kg, 12 Kg, & 3 Kg per 7 Februari 2025

Berikut daftar harga LPG 5,5 kg, LPG 12 kg, dan LPG 3 kg di seluruh Indonesia per 7 Februari 2025:

Bisnis.com, JAKARTA - Elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG) nonsubsidi dapat menjadi alternatif ketika tabung LPG 3 kg langka di pasaran.

Pertamina memiliki dua produk LPG nonsubsidi, yakni Bright Gas 5,5 kg dan Bright Gas/Elpiji 12 kg. Harga Bright Gas 5,5 kg dan 12 kg belum mengalami perubahan sejak November 2023.

Pada November 2023, Pertamina menurunkan harga Bright Gas 5,5 kg menjadi Rp90.000 per tabung atau turun Rp6.000. Sementara itu, harga Bright Gas 12 kg dan Elpiji 12 kg disesuaikan menjadi Rp192.000 per tabung atau turun sebesar Rp12.000 per tabungnya.

Harga tersebut berlaku untuk Pulau Jawa di tingkat penyalur agen resmi Pertamina dan harga per tabung untuk agen di wilayah lainnya akan disesuaikan mengacu kepada harga di Pulau Jawa.

Harga LPG 3 Kg

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), harga asli LPG 3 kg sebelum disubsidi sebenarnya mencapai Rp42.750 per tabung.

Adapun, anggaran subsidi yang diberikan mencapai Rp30.000 per tabung. Dengan begitu, harga LPG 3 kg yang dibayarkan masyarakat atau harga jual eceran mencapai sekitar Rp12.750 per tabung.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, harga subsidi Rp12.750 per tabung itu merupakan harga yang diberikan Pertamina. Menurutnya, harga itu bisa naik jika sampai di pengecer yang kini naik level menjadi sub-agen.

Namun, kata Bahlil, seharusnya harga LPG 3 kg di pengecer tak lebih dari Rp19.000 per tabung.

"Agen baru ke pangkalan itu Rp16.000 sampai ke pengecer harusnya Rp19.000 maksimal, Rp18.000, Rp19.000. Tapi kalau [ada yang menjual seharga] Rp26.000 berarti kan ada yang keliru," kata Bahlil.

Harga LPG 5,5 Kg dan LPG 12 Kg

Aceh

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Sumatra Utara

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Sumatra Barat

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Riau

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Kep. Riau

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Jambi

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Sumatra Selatan

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Bengkulu

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Lampung

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp94.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp194.000 per tabung

Bangka Belitung

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp97.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp202.000 per tabung

Banten

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp90.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp192.000 per tabung

DKI Jakarta

Harga Bright Gas 5,5 kg: Rp90.000 per tabung

Harga Bright Gas 12 kg/Elpiji 12 kg: Rp192.000 per tabung