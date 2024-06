Daftar Harga BBM Pertamina dan LPG Per 1 Juni 2024, Ada yang Naik?

Berikut daftar harga BBM Pertamina dan LPG per 1 Juni 2024 di sejumlah wilayah di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina mengumumkan daftar harga jual produk bahan bakar minyak (BBM) terbarunya per 1 Juni 2024.

Dari laman resminya, tercatat tidak ada kenaikan harga untuk BBM di SPBU Pertamina. Untuk wilayah Jawa, harga Pertamax masih berada pada level Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter.

Kemudian harga Dexlite dipatok Rp14.500 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.100 per liter.

Sedangkan BBM bersubsidi, Pertalite dan Biosolar di seluruh Indonesia juga masih di harga Rp10.000 dan Rp6.800.

Daftar harga BBM Pertamina per 1 Juni 2024:

Pertamax Rp12.950 per liter

Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo Rp 14.400 per liter

Dexlite Rp14.550 per liter

Pertamina Dex Rp15.100 per liter

Harga LPG

Kemudian untuk liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji, juga tidak mengalami kenaikan harga. Masyarakat hanya diminta menunjukkan KTP saat melakukan pembelian LPG 3 kg.

PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan, KTP menjadi syarat wajib bagi masyarakat untuk melakukan pembelian LPG 3, agar subsidi bisa lebih tepat sasaran.

Untuk harganya, LPG 3 kg disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh harga eceran tertinggi (HET) di wilayah Jakarta adalah Rp16.000 (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang HET LPG 3 Kg).

Adapun harga LPG non-subsidi 5,5 kg berkisar Rp90.000, sedangkan LPG 12 kg Rp192.000. Harga tersebut berlaku untuk wilayah Jawa dan sekitarnya.

