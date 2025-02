Mengintip Harga Asli LPG 3 Kg, Segini Bedanya di Pangkalan & Pengecer

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Persoalan distribusi LPG 3 kilogram (kg) masih menjadi perbincangan. Hal ini tak lepas dari pemerintah yang melarang pengecer atau warung menjual gas subsidi itu per 1 Februari 2025.



Pada praktiknya, kebijakan itu menuai kritik dari masyarakat. Sebab, masyarakat harus antre di pangkalan atau agen resmi PT Pertamina (Persero).



Merespons hal itu, pemerintah akhirnya menjadikan lebih dari 370.000 pengecer sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg mulai Selasa (4/2/2025).



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan dengan kebijakan baru ini, kini warung pun bisa menjual LPG 3 kg secara sah.



"Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada, kita fungsikan mereka per hari ini, mulai menjadi sub-pangkalan," kata Bahlil.



Dia mengingatkan sub-panggilan pun dilarang menjual gas melon itu jauh dari harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp16.000 hingga Rp19.000 per tabung.



Lantas, berapa sebenarnya harga LPG 3 kg sebelum dan sesudah subsidi?



Bahlil mengeklaim, anggaran yang digelontorkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk subsidi LPG 3 kg mencapai Rp87 triliun untuk 2025. Anggaran tersebut disalurkan untuk menyubsidi 8,17 juta ton LPG.



Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), harga asli LPG 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung.



Adapun, anggaran subsidi yang diberikan mencapai Rp30.000 per tabung. Dengan begitu, harga LPG 3 kg yang dibayarkan masyarakat atau harga jual eceran mencapai sekitar Rp12.750 per tabung.



Bahlil mengatakan harga subsidi Rp12.750 per tabung itu merupakan harga yang diberikan Pertamina. Menurutnya, harga itu bisa naik jika sampai di pengecer yang kini naik level menjadi sub-agen.



Namun, kata Bahlil, seharusnya harga LPG 3 kg di pengecer tak lebih dari Rp19.000 per tabung.



"Agen baru ke pangkalan itu Rp16.000 sampai ke pengecer harusnya Rp19.000 maksimal, Rp18.000, Rp19.000. Tapi kalau [ada yang menjual seharga] Rp26.000 berarti kan ada yang keliru," kata Bahlil.