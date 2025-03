Pertamina Tebar Diskon BBM hingga LPG, Begini Cara Aksesnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menebar diskon dan promo BBM hingga LPG menjelang periode libur Lebaran tahun ini.



Pelaksana Tugas Harian (PTH) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, program diskon dapat diakses melalui aplikasi My Pertamina.



"Di situ ada 'I Like Monday', jadi di hari Senin itu nanti juga ada potongan harga BBM Rp300 per liter," kata Ega dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (20/3/2025).



Selain itu, diskon BBM serupa juga berlaku pada Jumat dengan program 'Thank God It's Fuel Day'.



Sementara itu, untuk diskon LPG Bright Gas, Pertamina memberikan program refill hemat hingga Rp25.000 per tabung. Selanjutnya, Pertamina juga memberikan promo untuk pembelian pelumas dan produk Bright Store.



Selain itu, terdapat pula kolaborasi MyPertamina dengan berbagai executive lounge, promo tiket pesawat Pelita Air, serta Patra Jasa Hotel.



Tak hanya itu, Ega juga mengatakan, pihaknya memberikan dukungan potongan harga tiket pesawat. Adapun, dukungan tersebut dalam bentuk potongan harga avtur di 37 bandara.



Tak berhenti sampai di situ, Pertamina juga memberikan layanan tambahan untuk pelanggan di Serambi MyPertamina. Salah satunya, pelanggan bisa menukarkan poin untuk mendapatkan desain spesial Buttonscarves x MyPertamina.



"Kita juga ada program untuk anak-anak di Serambi MyPertamina, kita sebut THR Lebaran MyPertamina," kata Ega.