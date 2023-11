BPS Waspadai 3 Komoditas Pangan Ini Sumbang Inflasi November 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat tiga komoditas yang berisiko menyumbang inflasi pada November 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini mengatakan, secara historis sejak 2018, telur ayam, daging ayam, dan bawang merah menjadi komoditas yang memberikan andil inflasi setiap November.

Pantauan BPS menunjukkan harga telur ayam ras mulai mengalami kenaikan sejak pekan kedua November 2023. Secara rata-rata, harga telur ayam ras di pekan kedua November 2023 mengalami kenaikan 0,16% dibandingkan rata-rata harga pada Oktober 2023.

Selain itu, Pudji menyebut, harga daging ayam ras pada pekan ketiga November 2023 menunjukkan tren kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Begitupun harga bawang merah terpantau terus meningkat sejak pekan pertama November 2023. Secara rata-rata, perubahan harga bawang merah di November 2023 naik 8,04% dibandingkan rata-rata harga di Oktober 2023.

"Ini menjadi warning [perhatian] kita bersama, dan berpotensi menimbulkan inflasi di November 2023 ini," ujar Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (20/11/2023).

Berdasarkan indeks perkembangan harga (IPH), BPS mencatat kenaikan IPH paling banyak di dorong oleh kenaikan harga bawang merah. Pudji mengatakan, pada pekan ketiga November 2023, tercatat ada 300 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH akibat lonjakan harga bawang merah. Padahal di pekan sebelumnya, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan IPH karena harga bawang merah hanya 262 kabupaten/kota.

Selain itu, kenaikan harga telur ayam ras di pekan ketiga November 2023 terjadi di 145 kabupaten/kota, meningkat dari jumlah wilayah di pekan sebelumnya yang hanya mencapai 123 kabupaten/kota.

Adapun, rata-rata harga bawang merah di pekan ketiga November 2023 mencapai Rp29.667 per kilogram, dengan harga tertinggi mencapai Rp90.000 per kilogram di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Sedangkan rata-rata harga telur ayam ras di pekan ketiga November 2023 mencapai Rp29.170 per kilogram. Adapun, harga telur ayam ras paling mahal ada di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua, mencapai Rp101.029 per kilogram. Begitupun harga daging ayam ras paling tinggi ada di Mamberamo Tengah mencapai Rp95.318 per kilogram.

