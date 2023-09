Top 5 News Bisnisindonesia.id: Tender Minyak Gabon-Strategi Bank Syariah

Smallest Font Largest Font

Bisnis, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi melalui anak usahanya yang mengelola aset internasional, PT Pertamina Internasional Eksplorasi Produksi (PIEP), berhasil memenangkan lelang baru blok minyak produksi di Gabon, Afrika Barat.

Dengan potensi cadangan minyak mencapai 45.000 barel per hari (bopd), produksi dari blok minyak di Gabon itu nantinya bakal dibawa ke Indonesia untuk menambah neraca minyak di dalam negeri.

Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro mengungkapkan bahwa saat ini saat ini PIEP masih menunggu persetujuan dari pemerintah setempat terkait dengan hasil lelang di Gabon tersebut.

“Kami lagi menunggu persetujuan di Gabon, di mana kami juga di sana ditunjuk sebagai pemenang tender melalui anak usaha kami,” kata Wiko saat ditemui di sela-sela agenda the 4th Internasional Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Badung, Bali, dikutip Minggu (24/9/2023).

Sementara itu, bank-bank syariah saat ini gencar mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan jumlah tabungan nasabah mereka guna menghadapi laju suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang tertahan di level 5,75 persen selama delapan bulan beruntun.

Menurut data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada Juli 2023, jumlah total rekening simpanan bank umum mencapai 525,52 juta rekening, naik sekitar 0,89 persen secara bulanan atau month-to-month (MtM).

Lebih menariknya, berdasarkan jenis simpanan, hampir 97,9 persen (514,5 juta akun) dari total rekening simpanan ini terkonsentrasi dalam jenis simpanan tabungan. Hanya 1,1 persen (5,74 juta akun) rekening simpanan bank umum yang berupa rekening giro, sedangkan rekening deposito hanya 1 persen (5,23 juta akun).

Direktur Keuangan & Strategi PT Bank Syariah Indonesia Tbk., Ade Cahyo Nugroho, menyatakan bahwa kenaikan jumlah tabungan yang signifikan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keyakinan yang besar terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia.

“Tabungan cerminan kepercayaan masyarakat kepada Indonesia,” ujarnya dalam Paparan Kinerja Kuartal II/2023, Selasa (19/9/2023).

1. Pertamina Berisap Bawa Produksi Minyak Gabon ke Indonesia

Hingga kini, PIEP telah memiliki 12 wilayah kerja yang tersebar di empat benua di antaranya Afrika, Asia, dan Timur Tengah, serta beberapa aset eksplorasi di region lain. Pada paruh pertama tahun ini, PIEP berhasil mencatatkan kinerja positif baik dari sisi produksi maupun komitmen perusahaan terkait dengan aspek Health, Safety, Security & Environment (HSSE).

Direktur Utama PIEP Jaffee Arizon Suardin sebelumnya menyebutkan bahwa PIEP mencatatkan volume produksi minyak dan gas 212,7 mboepd atau 11 persen di atas target RKAP 2023.

Produksi migas ini terdiri dari minyak sebesar 149,8 kbopd atau naik 10 persen dari target dan gas yang mencapai 15 persen di atas target 2023 atau 364,3 MMscfd. Terkait dengan komitmen terhadap HSSE pada semester I/2023, perusahaan juga telah mendapatkan hasil positif secara kumulatif yakni 32.997.163 jam kerja aman.

Selain itu, PIEP juga berkomitmen dalam mendukung kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) antara lain melalui program dekarbonisasi yang pada semester I/2023 berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 7.507 ton CO2 ekuivalen per hari, melalui inovasi pemasangan solar panel untuk power di lapangan MLN Algeria.

2. Mobil KBH2, Penjualan Melejit Tanpa Insentif

Setelah mengalami pelemahan kontribusi penjualan sejak pandemi Covid-19, kendaraan hemat energi dan harga terjangkau (KBH2) membesarkan pangsa pasar sepanjang delapan bulan pertama tahun ini.

KBH2 merupakan program pemerintah yang dirilis pada 2013 untuk menghadirkan mobil hemat energi dan harga terjangkau melalui penyediaan insentif diskon 100% atas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Fasilitas ini berlaku hingga akhir 2021, dan diperpanjang sampai akhir kuartal ketiga 2022.

Pada tahap awal, program ini diikuti Toyota Agya, Daihatsu Ayla, Honda Brio, dan Suzuki Karimun Wagon R. Lalu masuk Nissan dengan Datsun Go pada tahun berikutnya. Pada 2016, Toyota dan Daihatsu menambah pilihan dengan menghadirkan kembar Calya dan Sigra.

Secara keseluruhan ada 7 model. Hanya saja, Datsun Go undur diri dari pasar sebelum program berakhir, demikian pula Suzuki Karimun Wagon R yang menyusul kemudian.

Berdasarkan data Gaikindo, pada tahun pertama KBH2 menyumbang 4,2% terhadap penjualan mobil. Kontribusinya terus meningkat hingga mencapai puncak 22,1% pada 2016. Setelah itu, kontribusinya bertahan di atas 20%.

Akan tetapi, seiring dengan pandemi Covid-19, kontribusi segmen ini terus turun hingga menjadi hanya 15,1% pada tahun lalu. Saat itu, segmen KBH2 ditopang oleh kembar Ayla dan Agya, kembar Sigra dan Calya, serta Honda Brio Satya.

3. Mencari Jalan Tengah Skema Kontrak Bagi Hasil Migas

Banyaknya rencana pengembangan lapangan minyak dan gas bumi (migas) Tanah Air yang tak kunjung dikerjakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas lantaran terkendala oleh masalah keekonomian membuat pemerintah harus berdaya upaya mencari solusinya.

Perlu jalan tengah untuk mengatasi persoalan keekonomian akibat rezim kontrak bagi hasil dengan skema gross split lama tersebut. Di satu sisi, pemerintah berkepentingan menjaga penerimaan negara dari sektor hulu migas tetap optimal, tetapi di sisi lain pemerintah juga berkepentingan untuk memastikan proyek pengembangan lapangan migas di dalam negeri bisa melaju lebih kencang.

Terlebih, belakangan KKKS pemegang kontrak gross split meminta diskresi untuk tambahan insentif bagi hasil (split). Selain itu, beberapa KKKS juga ingin beralih pada skema kontrak cost recovery untuk memitigasi mahalnya biaya pengadaan pengeboran saat ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasfrif mengungkapkan bahwa sebagian besar program pengembangan lapangan migas kontrak gross split memang tak kunjung dikerjakan kontraktor lantaran tingginya biaya pengadaan saat ini.

4. Beban Suku Bunga Tinggi Tahan Performa Emiten Properti

Kembali ditahannya tingkat suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) akan menguji pergerakan sejumlah saham di sektor properti. Di tengah era suku bunga tinggi, emiten properti telah menyiapkan sederet strategi guna menstimulasi kinerja penjualan hingga akhir tahun.

BI dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 20-21 September 2023 memutuskan untuk kembali menahan tingkat suku bunga acuan pada posisi 5,75 persen. Adapun suku bunga deposit facility tetap di level 5 persen, dan suku bunga lending facility tetap 6,5 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa fokus kebijakan moneter tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah antisipasi dan mitigasi dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Federal Reserve atau The Fed juga tetap hawkish dengan mempertahankan tingkat suku bunga tinggi di level 5,25 persen hingga 5,50 persen. Bank sentral Amerika Serikat ini turut mengisyaratkan adanya kenaikan lagi sebelum menutup tahun 2023.

Era suku bunga tinggi memang menjadi tantangan bagi emiten di sektor properti, yang cukup sensitif terhadap naik atau turunnya tingkat suku bunga acuan. Hal ini dikarenakan pembelian properti di Tanah Air masih didominasi oleh pembiayaan perbankan.

5. Ragam Strategi Bank Syariah Pertebal Rekening Tabungan

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, mengatakan bahwa BSI mempunyai produk unggulan untuk memacu tabungan, yaitu Tabungan Easy Wadiah yang tidak memberikan bagi hasil serta Tabungan Haji Indonesia yang memperluas cakupan ekosistem pendanaan.

Produk Tabungan Easy Wadiah menurutnya menjadi favorit masyarakat dalam menabung di BSI karena tidak ada biaya administrasi, tetapi mendapatkan fasilitas serta layanan tabungan yang sama dengan tabungan mudharabah. Tabungan Easy Wadiah juga memberikan pengaruh besar terhadap kinerja perseroan karena berdampak positif pada biaya bagi hasil (cost of fund) BSI.

Selain itu, BSI menggenjot tabungan dengan gelaran event salah satunya hasil kolaborasi bersama Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), yakni Islamic Book Fair 2023 pada September ini. Melalui Islamic Book Fair 2023 ini, BSI menguatkan peranan halal ekosistem menjadi bagian transaksi halal bagi aktivitas masyarakat.

