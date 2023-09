Summarecon Crown Gading Raup Rp200 Miliar Penjualan Ruko Komersial Pertama

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) meraup pra penjualan atau marketing sales Rp200 miliar dari penjualan Gading Bulevar Commercial di Summarecon Crown Gading Bekasi.

Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Albert Luhur mengatakan perolehan marketing sales Rp200 miliar tersebut dari penjualan unit ruko Gading Bulevar Commercial sebanyak 66 unit selama kurang dari 3 jam pada peluncuran.

Antusiasme terhadap produk komersial ini sangat tinggi sehingga penjualan berlangsung hingga tahap tiga. Menurutnya, penjualan Gading Bulevar Commercial ini memang sangat dinanti oleh para pelaku usaha karena merupakan properti komersial pertama di Summarecon Crown Gading.

“Penjualan Gading Bulevar Commercial ini memang sangat dinanti oleh para pelaku usaha, karena ini merupakan komersial pertama di Summarecon Crown Gading. Momentum peluncuran ini dinanti karena harga perdananya yaitu mulai Rp3,1 miliar, dengan 2 tipe ukuran, yaitu tipe 5 x 15 meter dan 5 x 16 meter,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (4/9/2023).

Menurutnya, kualitas produk, pelayanan yang baik, dan komitmen tepat waktu, membuat Summarecon menjadi developer terpercaya. Hal ini berdampak pada produk Summarecon yang dinanti oleh para pencari properti dan pelaku usaha.

“Value yang terus bertumbuh merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam membeli produk Summarecon,” katanya.

Berkiblat pada Summarecon Kelapa Gading yang merupakan kawasan hunian yang diminati banyak orang dan menjadi ikon bisnis, Gading Bulevar Commercial menjadi langkah awal Summarecon Crown Gading membangun kehidupan dan bisnis yang terus bertumbuh.

Gading Bulevar Commercial menempati area strategis, di depan Jalan Bulevar yang menjadi akses utama seluruh klaster Summarecon Crown Gading serta fasilitas yang akan hadir, seperti mal, rumah sakit, sekolah, universitas, pasar modern, hingga dari dan menuju Tol Tarumajaya.

Area Gading Bulevar Commercial ini terkoneksi langsung dengan The Food Village, sebuah sentra kuliner berkonsep food garden yang memadukan bangunan indoor dengan alam terbuka dan membawa keramaian masuk ke dalam kawasan dan mengakomodasi kebutuhan warga penghuni dan masyarakat sekitar.

“Pedestrian yang lebar, dilengkapi dengan Right of Way (ROW) 40 meter serta jarak antar fasad 72 meter, membuat Jalan Bulevar lega dan memiliki parking space yang besar untuk dilalui berbagai macam kendaraan. Konsep walkable city ini didukung jalur berbagai elemen street architecture yang estetik dan fungsional. Tersedianya lahan parkir dengan double loaded parking untuk lebih dari 350 lot parkir mobil,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News