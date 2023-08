Bendungan Sepaku Semoi IKN Siap Digenangi, Begini Progresnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa proses pengisian awal (impounding) Bendungan Sepaku Semoi akan dilakukan pada 31 Agustus 2023.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi telah mencapai 94 persen.

"Memang tugas PUPR itu menyiapkan infrastruktur dasar seperti yang ada di belakang kita untuk pemenuhan air baku, ini sudah 93 hampir 94 persen," kata Danis saat ditemui di kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (22/8/2023).

Seiring dengan makin dekatnya proses impounding tersebut, Kementerian PUPR melaporkan bahwa hari ini, Rabu (23/8/2023) pihaknya akan melakukan sidang pleno untuk mendapatkan sertifikasi impounding Bendungan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Adenan Rasyid menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi yang akan dijalankan selama proses impounding mendatang.

Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak khawatir dengan adanya fenomena El-nino yang diperkirakan masih terus bergulir hungga akhir tahun nanti.

"Seiring dengan kondisi cuaca yang ada ya tak apa, karena ini semua sudah dihitung. Besok kita akan ada sidang pleno, jadi menggenangi ini tidak gampang artinya kita tidak semerta-merta bisa menggenangi harus ada sertifikasi impounding," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko, menjelaskan, guna mensuport suplai air di wilayah IKN dalam waktu dekat pihaknya akan segera meresmikan Bendungan Sepaku Semoi pada Oktober 2023 mendatang.

Dia menjelaskan, Bendungan Sepaku Semoi dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter per detik. Di mana sebanyak 2.000 liter per detik untuk IKN Nusantara dan sisanya 500 liter per detik untuk Balikpapan.

"Kami tahun ini Insya Allah pada Oktober diresmikan Bendungan sepaku semoi memiliki yang memiliki suplai air sebesar 2.500 liter per detik," jelasnya saat ditemui di sela-sela agenda Focus Group Discussion (FGD).

Adapun, Bendungan Sepaku Semoi diprediksi dapat menyuplai pasokan air di IKN hingga tahun 2035 mendatang.

