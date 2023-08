Pemerintah Siapkan Pangan Murah di Perbatasan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bakal menggelar gerakan pangan murah di perbatasan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke-78 pada 17 Agustus 2023.

Bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), gerakan pangan murah akan dilakukan di 12 wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Secara rinci, 12 lokasi pangan murah di PLBN antara lain Kepulauan Riau (PKSN Ranai Kab. Natuna), Kalimantan Barat (Aruk Kab. Sambas, Badau Kab. Kapuas Hulu, dan Jagoi Babang Kab. Bengkayang) dan Kalimantan Utara (Sei Nyamuk Kab. Nunukan).

Kemudian, Nusa Tenggara Timur (Wini Kab. Timor Tengah Utara, Napan Kab. Timor Tengah Utara, Motaain Kab. Belu, dan Motamasin Kab. Malaka), Papua (Skouw Kota Jayapura), dan Papua Selatan (Yetetkun Kab. Boven Digoel, Sota Kab. Merauke).

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan kegiatan pangan murah di perbatasan negara disuplai dari Perum Bulog, ID Food dan Dinas Ketahanan Pangan setempat.

Adapun komoditas yang disediakan antara lain beras Bulog, beras premium, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, tepung terigu, produk UMKM dan pangan lainnya.

Arief menyebut harga pangan tersebut bervariatif di bawah harga pasar.

Sebagai contoh, Arief membeberkan beras SPHP Bulog akan dijual seharga Rp9.000 per kilogram, Minyakita seharga Rp 14.000 per liter, Gula Konsumsi seharga Rp 12.500 per kilogram, tepung terigu seharga Rp 12.000 per kilogram, Beras Premium seharga Rp 12.900 per kilogram, bawang merah seharga Rp 27.000 per kilogram, dan bawang putih seharga Rp 29.000 per kilogram.

"Pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya difokuskan pada infrastruktur saja, tapi juga pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup, merata, dan terjangkau ke seluruh wilayah," kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa (15/8/2023).

Arief menambahkan, pengadaan pangan murah di perbatasan wilayah diharap dapat berkontribusi mempercepat pembangunan kawasan terdepan Indonesia.

"Harapannya semangat Merdeka Pangan ini juga bisa digaungkan hingga ke wilayah terdepan NKRI, dalam hal ini masyarakat di sekitar perbatasan," imbuh Arief.

