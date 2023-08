Penyusunan Rencana Investasi JETP AS dkk Rp310 Triliun Terus Dikebut

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut dokumen rencana investasi komprehensif atau Comprehensive Investment and Policy Plan untuk skema Just Energy Transition Partnership atau JETP masih dalam proses penyelesaian.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pihaknya dengan Sekretariat JETP Indonesia sering melakukan pertemuan setiap satu minggu sekali.

Pertemuan itu, kata Dadan, sebagai salah satu cara guna mempercepat perampungan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang akan diberikan kepada International Partners Group (IPG) pada 16 Agustus 2023 nanti.

“Kami akan sampaikan tanggal 16 itu, Sekretariat JETP ini akan sampaikan dokumen ke pemerintah Indonesia dan ke IPG,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (10/8/2023).

Dadan menuturkan bahwa progres penyusunan dokumen yang akan diserahkan ke pakta iklim pimpinan Amerika Serikat dan Jepang itu sudah mencapai 80 persen.

Secara garis besar, penyusunan dokumen berfokus pada pengembangan kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

“Dokumennya sedang kami siapkan, nah itu angkanya sudah di angka 80 persen,” ujar Dadan.

Seperti diketahui, pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP itu sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan US$20 miliar atau setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk membantu pendanaan transisi energi di Indonesia.

Skema pendanaan JETP itu terdiri atas US$10 miliar yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.

Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.

