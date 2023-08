Harga Gabah Naik pada Juli 2023, Beras Makin Mahal?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan harga rata-rata gabah di tingkat petani, baik gabah kering panen (GKP) maupun gabah kering giling (GKG) pada Juli 2023 meningkat.

Deputi Bidang Statistik Distribusi Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan, harga gabah kering panen tercatat meningkat sebesar 1,55 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) dan secara tahunan 23,19 persen (year-on-year/yoy).

“Gabah kering panen meningkat 1,55 persen [secara mtm] dan 23,19 persen secara yoy,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Selasa (1/8/2023).

Sementara itu, harga gabah kering giling juga dilaporkan meningkat. BPS mencatat, harga gabah kering giling meningkat 0,75 persen secara bulanan dan secara tahunan naik 22,62 persen.

Berdasarkan data BPS, rata-rata harga GKP di tingkat petani pada Juli 2023 berada di kisaran Rp5.629 per kilogram atau naik 1,55 persen dari bulan sebelumnya sebesar Rp5.543 per kilogram.

Kemudian, harga GKG tercatat di kisaran Rp6.389 per kilogram atau naik 0,75 persen dari Juni 2023 yang tercatat sebesar Rp6.341 per kilogram.

Perlu diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebelumnya telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras. Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.6/2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Dalam beleid ini, ditetapkan harga GKP di tingkat petani naik menjadi Rp5.000 per kg dari sebelumnya Rp4.200 per kg. GKP di tingkat penggilingan naik menjadi Rp5.100 per kg dari sebelumnya Rp4.250 per kg.

Kemudian, GKG di penggilingan sebelumnya Rp5.250 per kg, naik menjadi Rp 6.200 per kg. GKG di gudang Bulog sebelumnya Rp5.300 per kg, naik menjadi Rp6.300 per kg. Sementara, beras di gudang Bulog sebelumnya Rp8.300 per kg, naik menjadi Rp9.950 per kg.

