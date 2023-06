Harga Pangan Hari Ini 12 Juni: Beras, Gula, hingga Cabai Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa bahan pangan, seperti beras premium, gula, cabai, hingga kedelai mengalami kenaikan harga secara rata-rata di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin (12/6/2023), harga beras premium naik 0,07 persen dibandingkan sepekan lalu menjadi Rp13.590 per kilogram (kg), beras medium Rp11.810 per kg, dan kedelai biji naik 0,46 persen jadi Rp12.990 per kg.

Harga cabai merah keriting juga terpantau naik 0,49 persen jadi Rp34.530 per kg, cabai rawit merah Rp41.380 per kg, daging sapi naik 0,24 persen jadi Rp135.390 per kg, daging ayam ras Rp37.860 per kg, telur ayam Rp30.440 per kg, gula konsumsi naik 0,28 persen jadi Rp14.150 per kg.

Kemudian, harga bawang merah Rp36.840 per kg, bawang putih Rp37.000 per kg, harga minyak goreng kemasan Rp17.870 per kg, tepung terigu Rp11.090 per kg, minyak goreng curah Rp14.930 per kg, jagung peternak Rp6.270 per kg.

Lalu, harga ikan kembung naik 0,50 persen jadi Rp40.170 per kg, ikan tongkol naik 1,42 persen jadi Rp36.420 per kg, ikan bandeng naik 1,54 persen jadi Rp34.850 per kg, sementara harga garam Rp11.390 per kg, dan tepung terigu kemasan Rp13.610 per kg.

Harga Pangan di DKI Jakarta

Sementara itu, berdasarkan Info Pangan Jakarta, harga bawang putih di wilayah DKI Jakarta terpantau naik Rp137 jadi Rp39.447 per kg, ayam ras Rp40.314 per ekor, telur ayam ras Rp31.552 per kg, bawang merah Rp45.894 per kg, cabai rawit hijau Rp44.783 per kg, cabai rawit merah Rp48.974 per kg.

Lalu, harga minyak goreng curah Rp15.742 per kg, cabai merah keriting Rp37.710 per kg, cabai merah besar Rp48.000 per kg, beras muncul I Rp12.457 per kg, beras IR42/Pera Rp13.912 per kg, beras Setra/Premium Rp12.827 per kg.

Kemudian, harga gula pasir Rp14.671 per kg, tepung terigu Rp11.118 per kg, garam dapur Rp3.391 pe 250 gram, kentang Rp17.526 per kg, tomat buah RP14.947 per kg, dan daging sapi Rp145.138 per kg.

