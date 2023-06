Harga Pangan Hari Ini 5 Juni: Beras, Telur hingga Gula Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Iduladha, harga beberapa bahan pangan terpantau mengalami kenaikan, seperti beras premium, telur ayam, hingga gula konsumsi.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin (5/6/2023), harga telur ayam ras naik 0,10 persen menjadi Rp30.590 per kilogram (kg) dibandingkan pekan lalu, gula konsumsi naik 0,14 persen jadi Rp14.480 per kg, dan daging sapi murni naik 0,66 persen jadi Rp136.500 per kg.

Selain itu, harga bawang putih bonggol juga terpantau naik 0,27 persen menjadi Rp36.940 per kg, garam naik 2,80 persen jadi Rp11.750 per kg, tepung terigu kemasan naik 0,37 persen jadi Rp13.740 per kg, dan kedelai naik 0,69 persen jadi Rp13.060 per kg.

Sejumlah bahan pangan yang mengalami penurunan harga, meliputi beras medium turun 0,42 persen dibanding pekan lalu menjadi Rp11.830 per kg, daging ayam ras turun 0,37 persen jadi Rp37.260 per kg, cabai merah keriting turun 0,12 persen jadi Rp33.670 per kg, cabai rawit merah turun 1,11 persen jadi Rp40.190 per kg, serta bawang merah turun 1,56 persen jadi Rp36.600 per kg.

Sementara itu, harga sejumlah bahan pangan di DKI Jakarta juga masih tinggi meski terjadi penurunan harga.

Dilihat dari Info Pangan Jakarta, harga cabai rawit merah turun Rp235 dibandingkan kemarin menjadi Rp49.960 per kg, cabai rawit hijau Rp45.480 per kg, bawang merah Rp46.160 per kg, dan telur ayam ras Rp31.860 per kg.

Kemudian, harga bawang putih Rp38.400 per kg, ayam ras Rp39.840 per kg, cabai merah besar Rp47.416 per kg, minyak goreng curah naik Rp34 jadi Rp15.791 per kg, gula pasir Rp14.720 per kg, tepung terigu Rp11.400 per kg, daging sapi Rp145.416 per kg, dan kentang Rp17.240 per kg.

