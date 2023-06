Harga Pangan Sepekan: Beras Turun, Telur Masih Di Atas Rp30.000/Kg

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan seperti beras, dan bawang putih, dalam sepekan terakhir pada 27 Mei - 3 Juni 2023 mengalami kenaikan, bahkan harga telur masih di atas Rp30.000 per kg.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) sepekan, dikutip Sabtu (3/6/2023), harga telur ayam ras turun 0,39 persen menjadi Rp30.510 per kg. Namun, harga tersebut masih di atas harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

Pasalnya, mengacu Peraturan Bapanas No. 5/2022 tentang tentang Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Harga acuan telur ayam berada pada level Rp27.000 per kg.

Beberapa komoditas lain tercatat mengalami penurunan harga adalah beras medium dan premium kompak turun dalam sepekan. Beras medium dilaporkan turun 0,25 persen menjadi Rp11.850 per kg, sedangkan beras premium turun 15 persen.

Daging sapi murni juga menurun 13 persen dalam sepekan menjadi Rp135.260, diikuti minyak goreng curah dan gula konsumsi masing-masing mengalami penurunan 0.07 persen dan 0,21 persen menjadi Rp14.950 dan Rp14.460 per kg.

Kemudian, komoditas pangan yang tengah disoroti publik yakni bawang putih tidak mengalami kenaikan maupun penurunan harga. Mengacu data yang sama, harga bawang putih mencapai Rp36.780 per kg. Selain itu, harga daging ayam ras tetap stabil pada angka Rp37.280 per kg.

Adapun, harga komoditas cabai keriting dan merah mengalami peningkat dalam sepakan. Perinciannya, cabai keriting meningkat 0,15 persen menjadi Rp33.630 per kg, sedangkan cabai merah naik 0,68 persen menjadi Rp40.160 per kg.

Sementara itu, berbagai jenis ikan rata-rata juga mengalami kenaikan harga. Harga ikan kembung naik 2,35 persen menjadi Rp40.100 per kg, ikan tongkol naik 0,39 persen menjadi Rp36.060 per kg. Ikan bandeng yang satu-satunya turun dalam data bapanas, yakni menyusut 1,12 persen menjadi Rp35.440 per kg.

