Harga Pangan Hari Ini 1 Juni: Beras, Bawang Putih, hingga Cabai Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga mayoritas bahan pangan, seperti beras, daging ayam, cabai merah keriting, hingga bawang putih masih mengalami kenaikan di rata-rata pasar seluruh Indonesia pada Kamis (1/6/2023).

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Kamis (1/6/2023), harga beras premium naik 0,59 persen dibandingkan pekan lalu jadi Rp13.670 per kilogram (kg), sementara kedelai biji impor naik 1,24 persen jadi Rp13.110 per kg.

Selain itu, harga bawang putih bonggol naik 0,22 persen jadi Rp36.770 per kg, cabai merah keriting yang naik 0,12 persen jadi Rp33.790 per kg, daging ayam ras juga naik 0,19 persen jadi Rp37.360 per kg, telur ayam ras naik 0,20 persen jadi Rp30.70 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada gula konsumsi yang naik 0,07 persen jadi Rp14.490 per kg, minyak goreng curah naik 0,07 persen jadi Rp14.940 per liter, jagung peternak naik 0,47 persen jadi Rp6.730 per kg, ikan kembung naik 1,56 persen jadi Rp39.710 per kg.

Selanjutnya, bahan pangan yang mengalami kenaikan harga adalah ikan tongkol naik 0,81 persen jadi Rp36.160 per kg, ikan bandeng naik 0,20 persen jadi Rp34.340 per kg, dan garam naik 1,41 persen jadi Rp11.470 per kg.

Komoditas pangan yang mengalami penurunan harga meliputi bawang merah turun 1,63 persen jadi Rp36.760 per kg, beras medium juga turun 0,08 persen jadi Rp11.840 per kg, daging sapi murni yang juga mengalami penurunan harga 0,07 persen jadi Rp135.320 per kg.

Cabai rawit merah juga turun 1,34 persen jadi Rp39.740 per kg, tepung terigu turun 0,27 persen jadi Rp11.070 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,06 persen jadi Rp17.940 per liter dan tepung terigu kemasan turun 0,15 persen jadi Rp13.690 per kg.

Harga Pangan di DKI Jakarta

Sementara di DKI Jakarta, berdasarkan laman resmi infopanganjakarta pada Kamis (1/6/2023), banyak komoditas yang mengalami penurunan harga dibanding sehari sebelumnya.

Komoditas pangan yang mengalami penurunan harga diantaranya, beras IR I yang turun Rp93 menjadi Rp12.288 per kg, lalu beras muncul yang turun Rp33 menjadi Rp12.500 per kg, cabai merah keriting juga turun Rp377 menjadi Rp37.812 per kg.

Cabai merah besar turun Rp69 menjadi Rp47.580 per kg, bawang merah turun Rp505 menjadi Rp46.727 per kg, bawang putih turun Rp498 menjadi Rp38.406 per kg, ayam broiler/ras turun Rp377 menjadi Rp39.656 per ekor.

Lalu, harga telur ayam ras turun Rp50 menjadi Rp32.181 per kg, daging kambing turun Rp166 menjadi Rp145.833 per kg, ikan bandeng turun Rp71 menjadi Rp41.586 per kg, dan ikan mas turun Rp327 menjadi Rp37.407 per kg.

Sementara itu, komoditas yang mengalami kenaikan harga meliputi ikan lele naik Rp200 menjadi Rp27.857 per kg, daging sapi murni naik Rp2.455 menjadi Rp141.060 per kg, gula pasir naik Rp83 menjadi Rp14.757 per kg.

Kemudian, tepung terigu naik Rp204 menjadi Rp11.227 per kg dan cabai rawit merah naik Rp14 menjadi Rp49.406 per kg.

