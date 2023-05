Harga Pangan di DKI Jakarta 31 Mei: Cabai dan Beras Kompak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bahan pangan atau komoditas pokok, seperti cabai, bawang putih, hingga minyak goreng di DKI Jakarta mengalami kenaikan harga.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Rabu (31/5/2023), harga bawang putih naik 0,9 persen menjadi Rp39.000 per kilogram (kg) dan cabai rawit merah naik 1,97 persen jadi Rp46.650 per kg.

Harga beras juga terpantau mengalami kenaikan. Harga beras medium II naik 0,38 persen jadi Rp13.300 per kg, sementara beras kualitas super II naik 1,4 persen jadi Rp14.500 per kg,

Lalu, daging ayam ras naik 0,78 persen jadi Rp38.750 per kg, gula pasir naik 0,34 persen jadi Rp14.750 per kg, minyak goreng curah naik 0,63 persen jadi Rp15.850 per kg, minyak goreng kemasan 2 naik 0,5 persen jadi Rp20.200 per kg, dan telur ayam ras turun 0,78 persen jadi Rp31.650 per kg.

Tak hanya DKI Jakarta, harga beberapa bahan pangan juga mengalami kenaikan di rata-rata pasar seluruh Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga cabai merah keriting naik 2,18 persen dibanding pekan lalu jadi Rp34.240 per kg, cabai rawit merah naik 1,20 persen jadi Rp40.610 per kg, daging sapi murni naik 0,25 persen jadi Rp135.680 per kg, bawang putih naik 0,57 persen jadi Rp36.830 per kg.

Lalu, harga daging ayam ras naik 0,91 persen jadi Rp37.540 per kg, telur ayam naik 0,65 persen jadi Rp30.890 per kg, gula konsumsi naik 0,07 persen jadi Rp14.500 per kg, minyak goreng kemasan naik 0,45 persen jadi Rp18.010 per kg, tepung terigu curah naik 0,09 persen jadi Rp11.120 per kg.

Kemudian, minyak goreng curah turun 0,20 persen jadi Rp14.930 per kg, jagung peternak naik 0,95 persen jadi Rp6.400 per kg, garam halus naik 0,61 persen jadi Rp11.460 per kg, ikan tongkol naik 2,17 persen jadi Rp36.230 per kg.

Selanjutnya, beras premium naik 0,59 persen jadi Rp13.660 per kg, beras medium turun 0,17 persen jadi Rp11.840 per kg, kedelai naik 1,08 persen jadi Rp13.110 per kg, dan bawang merah turun 0,83 persen jadi Rp37.220 per kg.

