Harga Pangan 30 Mei 2023: Telur Masih Rp32.000/Kg, Daging Ayam Turun

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan hari ini 30 Mei 2023, tercatat harga daging ayam mengalami penurunan meski harga telur masih tinggi yakni Rp32.000/kg.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional, Selasa (30/5/2023), cabai merah keriting naik 1,42 persen jadi Rp34.250 per kilogram (kg), cabai rawit merah naik 3,46 persen jadi Rp41.510 per kg, daging sapi naik 0,32 persen jadi Rp135.420 per kg.

Bawang putih naik 0,46 persen jadi Rp36.730 per kg, telur ayam ras naik 0,13 persen jadi Rp30.740 per kg, daging ayam ras naik 0,86 persen jadi Rp37.550 per kg, beras premium naik 0,52 persen jadi Rp13.640 per kg. Selanjutnya kedelai naik 2,24 persen jadi Rp13.230 per kg, bawang merah turun 0,29 persen jadi Rp37.540 per kg, beras medium turun 0,17 persen jadi Rp11.850 per kg, gula konsumsi tetap Rp14.480 per kg, dan minyak goreng kemasan sederhana naik 0,06 persen jadi Rp17.940 per kg.

Sementara itu harga pangan di DKI Jakarta seperti daging ayam, bawang putih, hingga cabai mengalami penurunan. Dilansir Info Pangan DKI Jakarta, bawang putih turun Rp161 jadi Rp38.675 per kg, ayam ras turun Rp105 jadi Rp40.138 per kg, cabai rawit hijau turun Rp44 jadi Rp45.833 per kg.

Kemudian bawang merah turun Rp467 jadi Rp47.270 per kg, cabai rawit merah turun Rp386 jadi Rp48.857 per kg, telur ayam naik Rp21 jadi Rp32.324 per kg, minyak goreng curah Rp15.818 per liter, cabai merah besar Rp47.694 per kg, cabai merah keriting turun Rp923 jadi Rp38.216 per kg.

