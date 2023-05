Harga Pangan Sepekan: Harga Telur Ayam di Atas Rp30.000 per Kg!

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan seperti beras, dan bawang putih, dalam sepekan terakhir pada 21-28 Mei 2023 mengalami kenaikan, bahkan harga telur mencapai di atas Rp30.000 per kg.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (28/5/2023), harga telur ayam ras naik 0,20 persen menjadi Rp30.760 per kg atau di atas harga acuan yang ditetapkan pemerintah di Rp27.000 per kg menurut Peraturan Bapanas No.5/2022 tentang tentang Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras.

Selain telur ayam, harga beras premium naik 0,07 persen menjadi Rp13.560 per kg, kedelai biji kering (impor) naik 0,70 persen menjadi Rp13.020 per kg, dan bawang putih bonggol naik 0,27 persen menjadi Rp36.500 per kg.

Lalu, harga daging sapi murni naik 0,39 persen menjadi Rp135.590 per kg, garam halus beryodium naik 1,23 persen menjadi Rp11.500 per kg, dan tepung terigu kemasan non curah naik 0,22 persen menjadi Rp13.740 per kg.

Sementara itu, beberapa komoditas lain tercatat mengalami penurunan harga. Misalnya, harga beras medium dalam sepekan dilaporkan turun 0,25 persen menjadi Rp11.850 per kg, bawang merah turun 0,24 persen menjadi Rp37.810 per kg, dan cabai merah keriting turun 0,33 persen menjadi Rp33.290 per kg.

Lalu, harga cabai rawit merah turun 0,50 persen menjadi Rp39.770 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,61 persen menjadi Rp17.930 per liter, tepung terigu curah turun 0,09 persen menjadi Rp11.120 per kg, dan minyak goreng curah turun 0,33 persen menjadi Rp14.950 per liter.

Penurunan harga juga terjadi pada jagung peternak yang tercatat turun 0,16 persen menjadi Rp6.320 per kg. Meski demikian, angka tersebut berada di atas acuan yang ditingkat konsumen sebesar Rp5.000 per kg, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapanas No. 5/2023.

Berbagai jenis ikan juga mengalami penurunan harga. Harga ikan kembung turun 0,73 persen menjadi Rp39.240 per kg, ikan tongkol turun 1,12 persen menjadi Rp35.440 per kg, dan ikan bandeng turun 0,38 persen menjadi Rp34.520 per kg.

Adapun harga beberapa komoditas pangan dilaporkan stabil, yakni daging ayam ras dan gula konsumsi, di mana masing-masing berada di level Rp37.010 per kg dan Rp14.480 per kg.

