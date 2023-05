Harga Telur di Atas Normal, Wamendag: Yang Penting Stok Aman

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga tak menampik bahwa harga telur ayam di rata-rata pasar rakyat berada di atas acuan yang ditetapkan Rp27.000 per kg. Namun, stok di pasar masih aman hingga saat ini.

“Betul ada yang naik, tetapi ada yang turun, yang turun teman-teman bisa melihat lah bahwa nggak selalu itu Rp40.000. Ada yang Rp38.000, ada yang Rp35.000, ada Rp25.000. Jadi ini variatif harganya,” kata Jerry di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Selasa (23/5/2023).

Jerry sebelumnya diketahui sempat mengunjungi sejumlah pasar di Subang, Solo, dan Lampung. Menurutnya, harga telur cenderung stabil, meskipun terjadi fluktuasi di sejumlah pasar yang dia kunjungi beberapa waktu lalu. “Fluktuasi terjadi itu betul, tetapi dari apa yang saya kunjungi di pasar-pasar itu relatif harganya stabil,” ujarnya.

Meski terjadi fluktuasi harga, Jerry menegaskan, yang terpenting saat ini adalah menjaga ketersediaan telur ayam agar tidak menipis. Dia mengeklaim, stok telur ayam dan sejumlah komoditas lainnya saat ini masih aman.

Saat ditanya apakah naiknya harga telur ayam dipicu oleh perubahan biaya pakan ternak, Jerry menyebut pihaknya perlu memastikan terlebih dahulu. Sebab, harga pakan ternak yang naik belum tentu memberikan efek domino bagi bahan pokok.

“Kita lihat dulu, harga pakan ternak yang naik kan belum tentu memberikan efek kenaikan juga kepada bahan pokok. Saya tidak bilang itu tidak naik, tetapi ini memberikan kita pesan yang cukup positif bahwa semua aman dan harga relatif stabil,” pungkasnya.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional, Selasa (23/5/2023), pukul 20.21 WIB, harga rata-rata nasional telur ayam ras segar di rata-rata pasar se-Indonesia naik 0,16 persen menjadi Rp30.650 per kg.

Berdasarkan Peraturan Bapanas No. 5/2022 tentang Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras, harga acuan telur ayam di tingkat konsumen ditetapkan Rp27.000 per kg.

Harga telur ayam ras tertinggi tercatat di Papua Barat, yakni Rp 37.580 per kg. Sedangkan harga terendah di Aceh sebesar Rp26.460 per kg.

Sementara itu, harga jagung di tingkat peternak per 23 Mei 2023 tercatat tidak ada perubahan atau stabil di Rp6.310 per kg. Kendati demikian, angka tersebut berada di atas acuan yang ditetapkan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapanas No. 5/2022, harga acuan jagung di tingkat konsumen sebesar Rp 5.000 per kg.

Adapun harga jagung tertinggi ada di Papua Barat sebesar Rp9.000 per kg, dan terendah di Sulawesi Barat Rp4.300 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News