Harga Pangan 17 Juli: Daging Ayam - Beras SPHP Bergerak Naik, Bawang Turun

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan, rata-rata harga komoditas pangan di tingkat konsumen bergerak turun pagi ini, Kamis (17/7/2025). Kendati begitu, beras SPHP, daging ayam ras, ikan kembung, dan ikan bandeng tercatat mengalami kenaikan harga dibanding hari sebelumnya.

Menyitir Panel Harga Bapanas, Kamis (17/7/2025), pukul 08.00 WIB, harga beras SPHP di tingkat konsumen berada di level Rp12.588 per kilogram (kg). Jumlah itu meningkat 0,43% dibanding hari sebelumnya Rp12.534 per kg.

Meski mengalami kenaikan, harga beras SPHP masih berada dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp12.500 per kg - Rp13.500 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam ras. Bapanas mencatat, harga daging ayam ras naik 1,52% menjadi Rp36.316 per kg.

Sama seperti beras SPHP, harga daging ayam ras di tingkat konsumen masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp40.000 per kg.

Komoditas lain yang turut mengalami kenaikan harga yakni ikan kembung dan ikan bandeng. Bapanas mencatat, harga ikan kembung naik 2,61% dari hari sebelumnya, menjadi Rp42.647 per kg dan ikan bandeng naik signifikan 4,03% menjadi Rp36.389 per kg.

Sementara itu, rata-rata harga komoditas pangan lainnya terpantau turun.

Pagi ini, Bapanas merekam harga beras premium turun 0,8% menjadi Rp15.951 per kg. Kemudian, harga beras medium turun 1,6% dari hari sebelumnya, menjadi Rp14.127 per kg di tingkat konsumen.

Harga jagung di tingkat peternak turun 0,16% menjadi Rp6.228 per kg, kedelai biji kering impor turun 1,54% menjadi Rp10.679 per kg, bawang putih turun 5,13% menjadi Rp43.250 per kg, dan bawang putih bonggol turun signifikan 6,33% menjadi Rp36.857 per kg.

Berbagai jenis cabai turut bergerak turun. Di tingkat konsumen, harga cabai merah keriting turun 9,59% menjadi Rp42.226 per kg, cabai merah besar turun signifikan 14,49% menjadi Rp38.500 per kg, dan cabai rawit merah turun 3,65% menjadi Rp66.797 per kg.

Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 4,04% menjadi Rp129.736 per kg, telur ayam ras turun 0,78% menjadi Rp29.391 per kg, dan gula konsumsi turun 2,11% menjadi Rp18.007 per kg.

Bapanas melaporkan, harga minyak goreng kemasan turun 1,96% menjadi Rp20.489 per liter, minyak goreng curah turun 1,3% menjadi Rp17.289 per liter, dan minyakita turun 1,17% menjadi Rp17.351 per liter.

Berbagai jenis tepung seperti tepung terigu curah dan kemasan masing-masing turun, menjadi Rp9.632 per kg dan Rp12.245 per kg pagi ini.

Harga ikan tongkol di tingkat konsumen pagi ini turun 0,82% menjadi Rp34.107 per kg, garam konsumsi turun signifikan 2,58% menjadi Rp11.394 per kg, daging kerbau beku impor turun 3,07% menjadi Rp102.143 per kg, dan daging kerbau segar lokal turun signifikan 5,43% menjadi Rp133.636 per kg.