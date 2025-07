Harga Pangan 14 Juli: Beras dan Minyak Goreng Naik, Bawang Merah Turun

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan, mayoritas komoditas pangan di tingkat konsumen secara rata-rata mengalami peningkatan harga pada Senin pagi (14/7/2025) dibanding hari sebelumnya. Komoditas itu diantaranya beras premium dan medium serta berbagai jenis minyak goreng.

Menyitir laman Panel Harga Bapanas, Senin (14/7/2025), pukul 07.08 WIB, harga beras premium di tingkat konsumen pagi ini berada di level Rp16.410 per kilogram (kg) atau naik 2,4% dibanding hari sebelumnya.

Harga beras premium pagi ini terpantau berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok pemerintah yakni Rp14.900 per kg - Rp15.800 per kg.

Kenaikan harga turut terjadi pada komoditas beras medium. Bapanas mencatat, harga komoditas ini di tingkat konsumen secara rata-rata naik 2,39% menjadi Rp14.900 per kg.

Rata-rata harga beras medium Rp14.900 per kg itu berada di atas HET yang dipatok pemerintah yakni Rp12.500 per kg - Rp13.500 per kg.

Selanjutnya, komoditas cabai rawit merah naik 1,79% menjadi Rp69.429 per kg, daging ayam ras naik signifikan 6,91% menjadi Rp37.906 per kg, dan telur ayam ras naik 1,92% menjadi Rp29.905 per kg.

Bapanas juga merekam adanya kenaikan harga untuk gula konsumsi. Di tingkat konsumen, harga komoditas ini naik 0,72% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp18.455 per kg.

Harga berbagai jenis minyak goreng terekam bergerak naik. Bapanas melaporkan, harga minyak goreng kemasan naik 0,84% menjadi Rp21.000 per liter.

Kemudian, harga minyak goreng curah pagi ini naik signifikan 2,59% menjadi Rp18.000 per liter dan Minyakita naik 0,29% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp17.594 per liter.

Komoditas perikanan pagi ini juga mengalami kenaikan harga yang signifikan. Tercatat harga ikan kembung melambung 10,37% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp45.471 per kg.

Harga ikan tongkol naik signifikan 31,01% menjadi Rp44.806 per kg dan ikan bandeng terkerek 40,36% menjadi Rp48.727 per kg di tingkat konsumen.

Sementara itu, sejumlah komoditas pangan pada pagi ini mengalami penurunan harga. Untuk beras SPHP, Bapanas mencatat adanya penurunan sebesar 4,34% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp12.000 per kg.

Kemudian, harga jagung di tingkat peternak turun signifikan 2,39% menjadi Rp6.051 per kg dan kedelai biji kering impor turun 3,53% menjadi Rp10.482 per kg.

Berbagai jenis bawang juga turut mengalami penurunan harga. Bapanas mencatat, harga bawang merah di tingkat konsumen anjlok 12,63% menjadi Rp38.882 per kg dan bawang putih bonggol turun 3,79% menjadi Rp37.412 per kg.

Harga cabai merah keriting turun 3,72% menjadi Rp43.500 per kg, cabai merah besar turun 3,29% menjadi Rp42.333 per kg, dan daging sapi murni turun 3,65% menjadi Rp130.208 per kg.

Bapanas juga mencatat, harga tepung terigu kemasan di tingkat konsumen turun 0,42% menjadi Rp12.895 per kg dan garam konsumsi turun signifikan yakni 12,51% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp10.143 per kg.

Adapun untuk komoditas daging kerbau beku impor maupun daging kerbau segar lokal terpantau tidak mengalami perubahan harga. Bapanas melaporkan, harga daging kerbau beku impor berada pada level Rp105.201 per kg dan daging kerbau segar lokal sebesar Rp141.136 per kg.