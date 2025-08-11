Bisnis Indonesia Premium
Ekonom: KUR Masih Jadi Motor Pembiayaan UMKM

KUR tetap vital bagi pembiayaan UMKM, meski tantangan administratif dan pendampingan masih menghambat. Perluasan ke sektor manufaktur diperlukan.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa
Senin, 11 Agustus 2025 | 08:38
Ilustrasi kredit usaha rakyat (KUR)./ Dok. Freepik
Ilustrasi kredit usaha rakyat (KUR)./ Dok. Freepik

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi motor penting dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama di sektor-sektor produktif.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan meskipun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi program ini, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan sektor industri manufaktur.

Selama ini, lanjutnya, KUR banyak membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, tetapi kendala administratif masih menjadi hambatan awal. 

“UMKM perorangan, terutama skala mikro, masih sering kesulitan dalam mengurus Nomor Induk Berusaha atau NIB dan pembukaan rekening bank, yang kadang memakan waktu cukup lama,” ujarnya, dikutip Senin (11/8/2025).

Tak hanya itu, pendampingan bagi debitur KUR juga menjadi aspek krusial yang belum maksimal. 

Banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki kecakapan dasar dalam pencatatan keuangan maupun strategi pengembangan usaha.

Tanpa pembinaan yang berkelanjutan, sambungnya, potensi gagal bayar atau stagnasi usaha masih membayangi. Hal lain yang menjadi sorotan adalah struktur penyaluran KUR yang masih didominasi sektor jasa dan perdagangan. 

“Penyaluran KUR untuk sektor manufaktur harus diperluas, baik dari sisi porsi maupun plafon kredit. Industri manufaktur lokal sangat dibutuhkan untuk menggantikan ketergantungan pada produk impor dan memperkuat pasar domestik,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan UMKM di Indonesia saat ini berada dalam situasi yang menantang. 

Menurutnya, di tengah perlambatan ekonomi global, daya beli domestik yang menurun, dan ketatnya kompetisi pasar, UMKM harus menghadapi realita keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, pasar, hingga keterampilan tenaga kerja. 

Hasil survei Apindo menunjukkan 51% pelaku UMKM mengalami kendala akses modal, 35% kesulitan mengakses pasar dan promosi, serta hanya sekitar 7% yang terhubung ke rantai pasok industri besar.

Sementara itu, kata Shinta, UMKM adalah silent backbone dari ekonomi Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 61% dari PDB nasional.

"Artinya, bila tidak ditangani dengan baik, tantangan yang dihadapi UMKM dapat menciptakan efek domino terhadap resiliensi ekonomi nasional. Narasi harus digeser, UMKM adalah aset strategis yang perlu dibangun secara serius dan berkelanjutan," kata Shinta baru-baru ini. 

Anitana Widya Puspa
Rio Sandy Pradana

Topik

Share
Kewenangan Besar Sri Mulyani 'Utak-atik' Efisiensi Anggaran
APBN
16 menit yang lalu

Kewenangan Besar Sri Mulyani 'Utak-atik' Efisiensi Anggaran

Ekonom: KUR Masih Jadi Motor Pembiayaan UMKM
Jasa & Niaga
25 menit yang lalu

Ekonom: KUR Masih Jadi Motor Pembiayaan UMKM

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya
Ekonomi
26 menit yang lalu

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

Harga Pangan Senin (11/8): Beras Premium-Medium Makin Mahal di Seluruh Wilayah
Jasa & Niaga
43 menit yang lalu

Harga Pangan Senin (11/8): Beras Premium-Medium Makin Mahal di Seluruh Wilayah

Ekonom Sebut Koperasi Butuh Ekosistem Sehat dan Perlindungan untuk Tumbuh
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Ekonom Sebut Koperasi Butuh Ekosistem Sehat dan Perlindungan untuk Tumbuh

