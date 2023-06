Makin Mahal! Harga Bawang Putih di Jakarta Tembus Rp44.000 per Kg

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa harga pangan seperti beras, cabai, daging ayam hingga telur di DKI Jakarta tercatat stabil pada Minggu (4/6/2023). Untuk bawang putih meski tidak mengalami kenaikan, tapi harganya masih tinggi.

Melansir Pusat Inforamasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), harga bawang putih tetap di Rp44.150 per kg, harga beras medium II Rp13.850 per kg, dan harga beras medium I Rp14.000 per kg.

Adapun, harga cabai merah besar turun 4 persen jadi Rp49.150 per kg, cabai keriting turun 5,66 persen jadi Rp41.650 per kg, cabai rawit hijau turun 0,96 persen jadi Rp46.650 per kg dan harga cabai rawit merah Rp50.000 per kg, turun 7 persen dibanding 2 hari lalu.

Sementara itu, harga daging ayam ras turun 2,9 persen jadi Rp39.000 per kg, telur ayam turun 1 persen jadi Rp32.000 per kg, gula pasir tetap Rp15.150 per kg, minyak goreng curah Rp16.550 per kg, minyak goreng kemasan 1 Rp20.600 per kg, dan kemasan 2 Rp19.950 per kg.

Secara nasional, harga beberapa bahan pangan tercatat mengalami kenaikan. Melansir Panel Harga Badan Pangan Nasional, Minggu (4/6/2023), harga beras premium naik 0,30 persen dibanding sepekan lalu jadi Rp13.590 per kilogram (kg), beras medium Rp11.850 per kg, kedelai naik 1,16 persen jadi Rp13.060 per kg.

Kemudian, harga cabai merah naik 0,30 persen jadi Rp33.730 per kg, daging sapi naik 0,75 persen jadi Rp136.280 per kg, daging ayam ras naik 1,18 persen jadi Rp37.720 per kg, telur ayam ras naik 0,36 persen jadi Rp30.630 per kg, garam halus naik 0,35 persen jadi Rp11.390 per kg.

Adapun, harga bawang merah turun 0,78 persen jadi Rp36.830 per kg, bawang putih turun 0,16 persen jadi Rp36.720 per kg, cabai rawit merah turun 1 persen jadi Rp39.760 per kg, gula Rp14.460 per kg, minyak goreng kemasan turun 0,78 persen jadi Rp17.830 per kg, tepung terigu turun0,45 persen jadi Rp11.040 per kg.

Selanjutnya, harga minyak goreng curah turun 0,33 persen jadi Rp14.900 per kg, tepung terigu kemasan turun 0,22 persen jadi Rp13.670 per kg dan harga ikan tongkol turun 3 persen jadi Rp34.980 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News