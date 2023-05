SKK Migas Kembali Gelar IHRS di Bali 19-20 Juni 2023

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kembali menggelar Indonesia Human Resource Summit (IHRS) pada 19-20 Juni 2023, di Bali Nusa Dua Convention Center dengan mengusung tema ‘Redefining Human Capital: Inspiring People to Take Action’ yang berkerja sama dengan PT Multi Taruna Sejati.

Chairwoman of the 13th IHRS Committee Mira Tripuspita mengatakan tema itu diambil untuk membantu perusahaan beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi saat ini di industri hulu migas, khususnya pada kapasitas profesional sumber daya manusia (SDM).

IHRS 2023 merupakan gelaran ke-13 dan upaya dari SKK Migas serta KKKS untuk melakukan transfer knowledge serta menyerap berbagai hal yang dihadapi oleh profesional SDM untuk mencari solusi dan bagi kemajuan bersama.

Ajang ini akan diikuti tidak kurang dari 1.000 profesional dan praktisi SDM dari berbagai industri, termasuk BUMN, asuransi, perbankan, jasa pembiayaan, manufaktur, penerbangan, edukasi, rumah sakit dan medis, Teknologi-Informasi, minyak, gas, perdaganan, start-up, dan banyak lagi.

“Ikut serta dan aktif dalam IHRS 2023, dapat membantu para profesional SDM untuk menjalin komunikasi dengan industri lainnya, memperkaya pengalaman, menambah pengetahuan yang terkait langsung dengan dunia SDM,” kata Mira melalui siaran pers dikutip Rabu (17/5/2023).

Selain diikuti oleh profesional dalam negeri, IHRS 2023 juga bakal diikuti oleh praktisi SDM dari Asia dan Australia.

“Semua peserta akan mempresentasikan pengalaman dan buah pikirannya di hadapan peserta lainnya dan hal itu memberikan kesempatan bagi peserta lainnya untuk menyerap pengetahuan,” kata dia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dapat diperoleh melalui [email protected] dan informasi umum bisa melalui [email protected]. Peserta yang terpilih, berhak untuk mempresentasikan paper dihadapan para pejabat dan peserta lainnya.

Beberapa pejabat dan praktisi akan menghadiri kegiatan ini antara lain, Presdir PT (Persero) Pertamina Nicke Widyawati, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, SVP PT Pertamina Hulu Energi M. Fahmi El Mubarak, Direktur Pembelajaran dan Marketing PT Daya Dimensi Indonesia Rainier Turangan, CEO Sintesa Grup Shinta W. Kamdani, Thomas R. Williams penulis ‘Permission to Dream and The Relentless Pursuit of Greatness’, Founder Narasi Najwa Shihab dan banyak kalangan lainnya.

