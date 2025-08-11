Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rerata Produksi Minyak Tembus 602.400 Barel Semester I/2025, Hampir Lampaui Target

Produksi minyak Indonesia semester I/2025 capai 602.400 bph, hampir lampaui target APBN 605.000 bph. Produksi gas bumi 1.199.700 BOEPD, melebihi target 119%.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 13:06
Share
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara konferensi pers Capaian Kinerja Semester 1 Tahun 2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Mochammad Ryan H
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara konferensi pers Capaian Kinerja Semester 1 Tahun 2025 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Senin (11/8/2025). Bisnis/Mochammad Ryan H

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rata-rata produksi minyak mencapai 602.400 barel per hari (bph) sepanjang semester I/2025. Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target produksi minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph

Adapun produksi minyak pada Juni 2025 mencapai 608,1000 bph.

Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, realisasi ini merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

"Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599,6 ribu [bph], Juni sudah 608,1 ribu, target APBN 605," ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Sementara itu, rata-rata produksi gas bumi mencapai 1.199.700 barel setara minyak per hari (BOEPD) sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 119% dari target produksi gas 2025 yang sebesar 1.005.000 BOEPD.

Adapun produksi gas bumi pada Juni 2025 mencapai 1.146.400 BOEPD.

Baca Juga

Secara total, akumulasi produksi minyak dan gas bumi (migas) mencapai 1.754.500 BOEPD sepanjang semester I/2025. ANgka ini mencapai 111,9% dari target produksi 2025 yang sebesar 1.610.000 BOEPD.

Lebih lanjut, pemanfaatan gas bumi mencapai 5.598 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD) sepanjang semester I/2025. Pemanfaatan gas bumi itu terbagi untuk ekspor, hilirisasi, dan kebutuhan domestik lain.

Rinciannya, pemanfaatan untuk ekspor mencapai 1.721 BBTUD atau 31%. Lalu, untuk hilirisasi yang mencakup kebutuhan industri dan pupuk mencapai 3.877 BBTUD atau 69%.

Sementara sisanya sebesar 1.767 BBTU atau 31% dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik lain seperti bahan bakar gas, jargas, peningkatan produksi migas, ketenagalistrikan, LNG, dan LPG.

Sebelumnya, SKK Migas mencatat potensi cadangan minyak dan gas bumi (migas) atau contingent resource mencapai 919 juta barel setara minyak (million barrels of oil equivalent/MMBOE) per Juni 2025. 

Angka tersebut mencapai 151,9% dari target contingent resource 2025 yang sebesar 650 MMBOE. Adapun outlook capaian contingent resource hingga Desember 2025 akan mencapai sekitar 1.143 MMBOE yang jika bisa direalisasikan maka akan tercapai sebesar 189% dari target tahun ini. 

Contingent resource merupakan potensi sumber daya migas yang secara teknis mungkin untuk diproduksi, tetapi belum ekonomis untuk dikembangkan saat ini.

Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menjelaskan, keberadaan contingent resource di industri hulu migas sangat menentukan. 

Sebab, semakin besar volume contingent resource yang diperoleh setiap tahun, maka semakin besar pula potensi hulu migas yang bisa ditingkatkan menjadi cadangan dan diproduksikan di masa yang akan datang. 

Pada 2024, pemerintah mulai menetapkan contingent resource sebagai salah satu key performance indicator (KPI) industri hulu migas untuk melengkapi KPI reserve replacement ratio (RRR). 

"Ketika contingent resource berujung pada plan of development (POD), artinya sudah ada kepastian komersialisasi. Selanjutnya contingent resource meningkat menjadi RRR," ucap RIkky.. 

Rikky mengatakan, tingginya capaian contingent resource menunjukkan bahwa secara potensi sumber daya migas di Indonesia masih menjanjikan. Dia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan oleh SKK Migas mendorong undeveloped discovery statusnya dapat ditingkatkan melalui penetapan status eksplorasi (PSE).  

Adapun dari total 279 struktur undeveloped discovery, yang sudah PSE mencapai 83 struktur dengan potensi 216 MMBO minyak dan 3,8 TCF gas. Sementara, yang belum PSE mencapai 196 struktur dengan potensi 1125 MMBO minyak dan 8,3 TCF gas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?
Premium
56 menit yang lalu

Shopee Balap Amazon hingga TikTok Shop Usai Andalkan SPX Express, Bagaimana Posisi di Indonesia?

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai
Premium
1 jam yang lalu

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

ESDM Gandeng Kementerian Hukum Tata Regulasi Sektor Energi

ESDM Gandeng Kementerian Hukum Tata Regulasi Sektor Energi

Elnusa (ELSA) Lunasi Sukuk Ijarah Rp715,75 Miliar dari Kas Internal

Elnusa (ELSA) Lunasi Sukuk Ijarah Rp715,75 Miliar dari Kas Internal

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Harga Minyak Turun Enam Hari Beruntun, Isu Pertemuan Trump-Putin Tekan Pasar

Harga Minyak Turun Enam Hari Beruntun, Isu Pertemuan Trump-Putin Tekan Pasar

Jurus Cuan Saham Migas MEDC & ENRG Hadapi Banjir Pasokan Minyak Global

Jurus Cuan Saham Migas MEDC & ENRG Hadapi Banjir Pasokan Minyak Global

Blok Masela Masuk Tahap Desain Teknis, Produksi Ditarget Paling Telat 2029

Blok Masela Masuk Tahap Desain Teknis, Produksi Ditarget Paling Telat 2029

Tender FEED Blok Masela Rampung, Pemenang Segera Diumumkan

Tender FEED Blok Masela Rampung, Pemenang Segera Diumumkan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Produksi Batu Bara Turun jadi 357,6 Juta Ton Semester I/2025, Harga Global Merosot
Energi & Tambang
1 menit yang lalu

Produksi Batu Bara Turun jadi 357,6 Juta Ton Semester I/2025, Harga Global Merosot

Awas! BPS Wanti-Wanti Harga Beras dan Bawang Merah Makin Mahal
Jasa & Niaga
19 menit yang lalu

Awas! BPS Wanti-Wanti Harga Beras dan Bawang Merah Makin Mahal

Rerata Produksi Minyak Tembus 602.400 Barel Semester I/2025, Hampir Lampaui Target
Energi & Tambang
20 menit yang lalu

Rerata Produksi Minyak Tembus 602.400 Barel Semester I/2025, Hampir Lampaui Target

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
22 menit yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara
Jasa & Niaga
31 menit yang lalu

Harga Beras-Minyakita Berstatus Tak Aman, Istana Angkat Bicara

Resmi! Prabowo & Presiden Peru Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA
Jasa & Niaga
47 menit yang lalu

Resmi! Prabowo & Presiden Peru Teken Perjanjian Dagang IP-CEPA

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

2

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

3

Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Rumah Tahun Depan

4

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

5

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Terakhir Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

2

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

3

Anggaran Rp43 Triliun Disiapkan untuk Renovasi 2 Juta Rumah Tahun Depan

4

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

5

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%