Delegasi Korsel hingga Bos Samsung Sambangi Jokowi di Istana, Bahas Apa?

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan delegasi Korea Selatan (Korsel) yang dipimpin oleh Menteri Pertanian Chung Hwang-Keun serta pengusaha asal Negeri Ginseng pada hari ini, Senin (15/5/2023).

Anggota delegasi tersebut terdiri dari Ketua Komite Unifikasi dan Luar Negeri Parlemen Korsel, tiga anggota Parlemen Korsel, Wakil Menteri Perdagangan Investasi dan Ekonomi, serta pimpinan dari sembilan konglomerasi Korsel, diantaranya LG Energy Solution, Hyundai, CJ Group, dan LS Group.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto menyampaikan bahwa kunjungan delegasi ini dalam rangka memperkuat kerja sama Indonesia dan Korea Selatan, yang tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga antar sektor bisnis.

“Diskusi antara Presiden Jokowi bersama delegasi Korsel berlangsung hangat. Presiden menyampaikan bahwa peringatan 50 Tahun Hubungan Persahabatan Indonesia-Korea tidak hanya ditandai penguatan kerjasama antar pemerintah [G to G] tetapi juga antar sektor bisnis [B to B]. Presiden Jokowi mengingatkan agar target kerjasama antara kedua negara merupakan win win cooperation,” katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Senin (15/5/2023).

Sulis menyampaikan bahwa delegasi Korsel akan berpartisipasi pada "Maekyung Indonesia Forum on the 50th Anniversary of Diplomatic Relations between Indonesia and Korea".

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 16 Mei 2023 dan merupakan kerja sama antara Maekyung Media, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Kamar Dagang dan Industri Indonesia/Kadin, serta Korea Trade-Investment Promotion Agency/Kotra.

Forum ini rencananya akan dibuka oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan.

Berikut daftar delegasi Korsel yang hadir dalam pertemuan audiensi bersama dengan Jokowi di Istana

1. Menteri Pertanian/Pangan/Urusan Perdesaan ,Chung Hwang-keun

2. Chairman of Maekyung Media Group, Chang Daewhan

3. Chairman of Foreign Affairs and Unification Committee, Kim Taeho

4. Member of NA, Lee Jaejung

5. Member of National Assembly, Woo Sangho

6. Member of NA, Ahn Cheol soo,

7. Vice Minister of MOTIE, Jang Youngjin

8. Chairman of Korea Enterprises Federation, Sohn Kyungsik

9. Chairman of LS Group, Koo Ja-Eun

10. CEO of SK E&S, Choo Hyeongwook

11. CEO of LG CNS, Hyun Shingyoon

12. President of Samsung Electronics, Park Seung Hee

13. President of LG Energy Solution, Lee Bang Soo

14. CEO of TSE Group, Robert Seung

15. President of Hyundai Motor Asean HQ, Lee Youngtack

16. CEO Sun Dental Hospital, Sun Kyung Hoon

17. Vice Chairman of Maekyung Media Group, Chang Seung-joon

18. Ambassador Indonesia, Gandi Sulistiyanto

19. Ambassador Korea Lee Sang deok

20. Min Sunhee (Interpreter)

