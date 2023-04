Proyek Kereta Cepat, KCIC: Stasiun Halim Rampung Juni 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Operator Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menargetkan pembangunan Stasiun Halim akan selesai pada Juni 2023.

Hal tersebut diungkapkan Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry di sela-sela kunjungan Wakil Menteri II Kementerian BUMN Kartika Wirjoatmodjo ke Stasiun Halim pada Rabu (26/4/2023).

Rahadian menjelaskan, progres pembangunan stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim terus berjalan dengan baik. KCIC terus berkordinasi dengan seluruh stakeholder agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan persiapan pelayanan di stasiun dapat berjalan dengan maksimal.

Dia menuturkan, konstruksi struktur bangunan Stasiun Halim sudah hampir rampung. Saat ini kontraktor sedang dilakukan percepatan penyelesaian untuk pekerjaan arsitektur yaitu dinding, langit-langit, fasad, dan atap serta pekerjaan mechanical, electrical dan plumbing.

KCIC bersama para kontraktor menargetkan bahwa pembangunan Stasiun Halim dapat rampung pada bulan Juni 2023.

“KCIC akan terus mengawal pembangunan yang dilakukan, agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan selanjutnya,” kata Rahadian dikutip dari keterangan resminya, Kamis (27/4/2023).

Selain pembangunan stasiun, KCIC juga terus menggenjot kesiapan retail management di stasiun KA Cepat Halim. Sebagai bentuk kolaborasi KCIC dengan BUMN, pengelolaan area retail di Stasiun KA Cepat akan dilakukan oleh Sarinah. Kolaborasi ini ditandai dengan ditandatanganinya MoU antara KCIC dan Sarinah terkait pengelolaan dan pemasaran area retail seluruh Stasiun KCJB dan Stasiun Integrasi LRT Halim pada Oktober 2022.

Rahadian mengatakan, kolaborasi dengan Sarinah dilakukan karena Sarinah dinilai telah berpengalaman dalam mengembangkan suatu properti menjadi sebuah pusat aktivitas dan perbelanjaan masyarakat.

Dia menlanjutkan, Stasiun KA Cepat Halim sendiri nantinya akan menjadi sebuah titik pertemuan bagi banyak orang yang menggunakan KCJB, LRT Jabodebek, dan berbagai moda transportasi lainnya.

“Untuk menjadikan KCJB yang sustainable, KCIC akan terus mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan dari sisi non farebox. Adapun bentuk-bentuk pengusahaan asetnya tersebut meliputi penyewaan properti, retail, advertising, parking, utilitas, dan lainnya,” jelas Rahadian.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Stasiun Kereta Api Cepat bukan hanya menjadi suatu tempat naik turun penumpang tapi juga menjadi sebuah destinasi wisata atau pusat aktivitas masyarakat.

Pihaknya berharap nantinya seluruh Stasiun KCJB dapat menjadi sebuah tempat yang menyuguhkan akulturasi budaya baik budaya betawi maupun sunda pada ornamen dan aktivitas di dalamnya.

Menurutnya, pihak KCIC harus berpikir out of the box untuk menghadirkan berbagai aktivasi, hiburan, dan event-event menarik untuk dapat meningkatkan minat masyarakat datang ke stasiun dan menggunakan KCJB.

“Dengan pengelolaan retail yang baik, nantinya Stasiun KCJB tidak hanya untuk naik turun penumpang tapi juga dapat digunakan sebagai meeting point dan tempat berkumpulnya masyarakat," ujar Kartika.

