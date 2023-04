Tol Cipali Macet! One Way Berlaku dari GT Cikatama Hingga GT Kalikangkung

Bisnis.com, JAKARTA - Lonjakan volume lalu lintas di KM72 Cikampek jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) memicu pemberlakuan one way secara penuh dari KM70 Gerbang Tol (GT) Cikatama hingga KM144 GT Kalikangkung.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Firman Santyabudi, mengatakan untuk pemberlakuan one way full, pihaknya berencana untuk menutup arus lalin mulai dari simpang susun tol Cikopo.

"Hasil koordinasi kami dengan Dit. Lantas Polda Jabar dan tim dari Jasa Marga, rencana akan menutup interchange (IC) Cikopo dan melaksanakan one way penuh dari KM70 gerbang tol Cikatama sampai dengan KM414 gerbang tol Kalikangkung," kata Firman, Rabu (19/4/2023).

Adpaun, kendaraan yang masuk dari arah jalan arteri ke ruas tol akan dialihkan melalui jalan arteri Kota Bukit Indah, sehingga akan masuk ke ruas tol Jakarta-Cikampek ke arah Jakarta lewat GT Kalihurip 2 KM67.

Sebelumnya, Firman menjelaskan atas diskresi kepolisian, rekayasa lalin di hari kedua mudik ini dilakukan berdasarkan traffic counting di Tol Cipali KM190 Palimanan yang selama 3 jam mencapai 4.100 kendaraan/jam, telah mencapai indikator rekayasa lalu lintas One Way dengan volume per capacity ratio (VCR) 0,45.

Untuk itu, rekayasa lalu lintas One Way di KM 72 Cikampek Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) hingga Gerbang Tol (GT) Kalikangkung KM414 Jalan Tol Batang-Semarang kembali dilanjutkan hingga Rabu (19/4/2023) pukul 24.00 WIB.

Namun, rekayasa lalu lintas One Way dapat berlanjut jika dalam periode waktu 3 jam sebelum jadwal pengakhiran One Way masih terdapat peningkatan volume lalulintas yang signifikan dari Jakarta ke arah Timur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :