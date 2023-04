Arus Mudik, One Way Tol Cipali Dilanjutkan hingga 19 April 24.00 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Rekayasa lalu lintas One Way di KM 72 Cikampel Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) hingga Gerbang Tol (GT) Kalikangkung KM414 Jalan Tol Batang-Semarang kembali dilanjutkan hingga Rabu (19/4/2023) pukul 24.00 WIB.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Santyabudi mengatakan atas diskresi kepolisian, rekaya lalin di hari kedua mudik ini dilakukan berdasarkan traffic counting di Tol Cipali KM190 Palimanan yang selama 3 jam mencapai 4.100 kendaraan/jam, telah mencapai indikator rekayasa lalu lintas One Way dengan volume per capacity ratio (VCR) 0,45.

"Maka rekayasa lalulintas One Way dihari kedua mudik yang dijadwalkan selesai pada pukul 12.00 WIB hari ini 19 april 2023, masih akan terus dilanjutkan. Perpanjangan rekayasa lalu lintas One Way diperkirakan akan berakhir pada hari ini pukul 24.00 WIB," kata Firman, Rabu (19/4/2023).

Namun, rekayasa lalu lintas One Way dapat berlanjut jika dalam periode waktu 3 jam sebelum jadwal pengakhiran One Way masih terdapat peningkatan volume lalulintas yang signifikan dari Jakarta ke arah Timur.

"Maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali jadwal pengakhiran rekayasa lalu lintas One Way [dapat dilanjutkan atau diakhiri dan lalu lintas kembali normal 2 arah]," lanjutnya.

Sebelumnya, rekayasa lalu lintas One Way di hari pertama mudik yang dijadwalkan selesai pada Selasa (18/4/2024) pukul 24.00 WIB, akan terus dilanjutkan atas diskresi Kepolisian. Rekayasa ini berlaku di KM 72 Cikampek jalan tol Cipali hingga gerbang tol (GT) Kalikangkung KM 414 Jalan Tol Batang-Semarang.

Keputusan itu diambil setelah melihat data volume lalu lintas kendaraan yang meningkat dari arah Jakarta menuju ke arah Timur, pantauan visual CCTV dan laporan petugas Kepolisian di lapangan, serta prediksi peningkatan lalu lintas yang masih akan berlanjut hingga pagi hari.

"Perpanjangan rekayasa lalu lintas One Way diperkirakan akan berakhir pada Rabu [19/4/2023] pukul 12.00 WIB," tulis Jasa Marga dalam keterangannya, Rabu (19/4/2023).

