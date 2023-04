Jelajah Lebaran 2023: One Way Mulai Berlaku, Gerbang Tol Kalikangkung Masih Lancar

Bisnis.com, JAKARTA— Tol Kalikangkung menjadi pemberhentian terakhir sistem one way yang berlaku mulai hari ini, Selasa (18/4/2023). Sistem one way diberlakukan dari ruas jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) KM 72 hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung saat arus mudik lebaran 2023.

Pantauan Tim Jelajah Lebaran Bisnis, Gerbang Tol Kalikangkung masih ramai lancar tanpa antrean mengular pada pukul 20.00 WIB. Dua jalur digunakan oleh pengendara mobil menuju ke Semarang melalui Tol Kalikangkung.

Tampak beberapa petugas turut mengatur lalu lintas pengendara mobil. Serta mengingatkan pengendara mobil yang melipur ke bahu jalan untuk meneruskan perjalanan.

Sistem one way pada hari ini dimulai dari Tol Cipali KM 72 mulai pukul 14.30 WIB hari ini. Rekayasa lalu lintas ini untuk membantu mengurangi kepadatan kendaraan. Pasalnya, pemerintah memprediksi mudik Lebaran tahun ini akan meningkat.

Adapun 123,8 juta jiwa masyarakat Indonesia diperkirakan akan melakukan mudik. Jumlah tersebut naik pesat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 85,5 juta orang.

Diberitakan sebelumnya, Pemalang Batang Tol Road (PBTR) turut siap menghadapi sistem one way yang mulai berlaku hari ini. Petugas lalu lintas PBTR Adityo mengatakan pihaknya pun baru saja mendampingi petugas untuk memasang rambu one way di sepanjang jalan tol Pekalongan.

Dia juga memonitor mobil yang hendak ke Jakarta untuk dialihkan ke luar tol. “One way ini diberlakukan karena kebijakan Pemerintah ya, itu prediksinya jumlahnya [meningkat] sekian. Akhirnya dibuka one way ke timur semua, dua jalur itu untuk ke timur semua,” kata Adityo saat ditemui di Rest Area KM 338 A Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (18/4/2023).

Dia mengatakan bahwa one way dari Cipali sampai Kalikangkung akan berlaku sampai pukul 00.00 WIB. Kemudian akan dibuka kembali besok, Rabu (19/4/2023) pada pukul 08.00 WIB.

“Itu ada diskresi juga dari kepolisian kalau misal ada peningkatan bisa diteruskan. Kita di ruas ini tinggal mengikuti,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :