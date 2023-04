Jelajah Lebaran 2023: Pemalang Batang Tol Road Siaga Berlakukan Sistem One Way

Bisnis.com, PEKALONGAN— Pemalang Batang Tol Road (PBTR) siap menangani sistem one way yang mulai berlaku hari ini, Selasa (18/4/2023).

Sistem one way akan diberlakukan mulai dari ruas jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) KM 72 hingga KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung saat arus mudik lebaran 2023.

Petugas lalu lintas PBTR Adityo mengatakan pihaknya pun baru saja mendampingi petugas untuk memasang rambu one way di sepanjang jalan tol Pekalongan. Dia juga memonitoring mobil yang hendak ke Jakarta untuk dialihkan ke luar tol.

“One way ini diberlakukan karena kebijakan Pemerintah ya, itu prediksinya jumlahnya [meningkat] sekian. Akhirnya dibuka one way ke timur semua, dua jalur itu untuk ke timur semua,” kata Adityo saat ditemui di Rest Area KM 338 A Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (18/4/2023).

Dia mengatakan bahwa one way dari Cipali sampai Kalikangkung akan berlaku sampai pukul 00.00 WIB. Kemudian akan dibuka kembali besok, Rabu (19/4/2023) pada pukul 08.00 WIB.

“Itu ada diskresi juga dari Kepolisian kalau misal ada peningkatan bisa diteruskan. Kita di ruas ini tinggal mengikuti,” katanya.

Dia juga memastikan belum ada pemasangan red spot atau marka merah, di mana menujukan daerah rawan kecelakaan. Dia memastikan bahwa semuanya masih aman.

“Semoga aman terus tidak terjadi apa-apa,” tandasnya.

Diketahui, PBTR bergerak di bidang konstruksi dan pengelolaan jalan tol Pemalang- Batang. Adapun PT Waskita Toll Road memiliki komposisi saham 60 persen dan 40 persen dimiliki oleh PT Sumbet Mitra Jaya.

Diketahui, jadwal pelaksanaan rekayasa lalu lintas one way dan contra flow telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Darat, Kakorlantas Polri dan Dirjen Bina Marga pada 5 April 2023 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :