Pabrik Tekstil Sri Lanka Serap 12.000 Pekerja, Indef: Harus WNI

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Pabrik tekstil asal Sri Lanka dikabarkan dipindahkan ke Semarang Jawa Tengah dan menyerap 12.000 pekerja, kini pekerjaan rumah baru yang diemban pemerintah adalah memastikan pabrik tersebut diisi oleh tenaga kerja lokal.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio menyebutkan bahwa kedatangan pabrik tekstil dari Sri Lanka ini menjadi kabar baik, tetapi jika pabrik tersebut menyerap sebagian besar pekerjanya dari Indonesia.

“Sebetulnya ini hal yang bagus dalam catatan bahwa 12.000 tenaga kerja tersebut itu didominasi oleh tenaga kerja Indonesia,” kata Andry, Jumat (3/3/2023).

Baca Juga : Perusahaan Tekstil Sri Lanka Invasi ke Semarang, APSyFI Buka Suara

Menurut Andry, penyerapan tenaga kerja pabrik tersebut patut diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dalam hal tenaga kerja ini.

Terlebih kondisi industri tekstil dalam negeri saat ini masih belum bisa dikatakan stabil usai badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan demikian, penyerapan 12.000 tenaga kerja lokal diibaratkan seperti angin segar.

“Semoga itu bukan hanya klaim ya, semoga itu memang terjadi 12.000 tenaga kerja yang diserap,” tambahnya.

Baca Juga : Perusahaan Tekstil Sri Lanka Bakal Serap 12.000 Pekerja di Semarang

Andry menyebut, kondisi perekonomian Sri Lanka saat ini sedang tidak kondusif, ini lah yang menjadi alasan pabrik tekstil tersebut memindahkan pabriknya ke Indonesia yang dinilai memiliki kondisi perekonomian cukup stabil.

Lebih lanjut Andry menuturkan, dalam menerima penanaman modal asing (PMA) Indonesia harus memiliki iklim persaingan yang sehat, tidak hanya memikirkan industri lokal saja.

Terlebih, sambung Andry, dengan hadirnya investor asing ini, Indonesia akan diuntungkan dengan adanya transfer pengetahuan usaha, dan industri tekstil dalam negeri dalam hal ini akan naik kelas.

Baca Juga : Kemenperin Cemas, Industri Tekstil Masih Kontraksi Tahun Ini

“Kita berharap bahwa adanya transfer knowledge ya dari PMA ini gitu ya ke pengusaha lokal, kalau dirasa mereka memiliki kualitas yang baik,” tutur Andry.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Adie Rochmanto Pandiangan menyebutkan ada perusahaan tekstil baru asal Sri Lanka yang memindahkan pabriknya ke Semarang.

Meskipun Adie tidak menyebutkan secara gamblang nama perusahaan asal Sri Lanka dan jumlah investasi melalui penanaman modal asing (PMA) yang baru saja ditanamkan tersebut.

Adie menuturkan, perusahaan tekstil tersebut menyerap sebanyak 12.000 tenaga kerja lokal sekitar Semarang. Pabrik tersebut, kini sudah mulai melakukan aktivitas produksi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : tekstil Industri Tekstil sri lanka