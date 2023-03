Mengapa Ekonomi Indonesia Bisa Jauh dari Risiko Resesi?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa Indonesia merupakan the bright spot in the dark di tengah ketidakpastian global dan perekonomian negara-negara besar yang melambat.

Pada 2022, ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,3 persen, di mana konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama terbesar dan kinerja ekspor mampu tumbuh pada angka dua digit.

Dari sisi lapangan usaha, Susiwijono juga menyampaikan bahwa sektor utama masih tumbuh kuat seperti manufaktur, perdagangan, transportasi, dan infokom.

“Kalau kita lihat, dua indikator utama, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sekali, 5,31 persen, di sisi yang lainnya inflasi cukup terkendali. Inflasi kemarin di angka 5,5 persen. Dua hal ini yang menjadi nilai lebih kita di mata dunia. Dan dari survei Bloomberg, mengukur suatu negara terjadi resesi atau tidak, Indonesia relatif pada posisi paling rendah. Jadi paling jauh dari terjadinya resesi,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Sabtu (4/3/2023).

Susiwijono mengatakan bahwa berbagai leading indicator baik dari sektor riil dan eksternal, menunjukkan prospek ekonomi ke depan berada di level yang baik, tercermin dari nilai Indeks Keyakinan Konsumen yang masih optimis, PMI Manufaktur yang konsisten ekspansif, neraca perdagangan yang masih menunjukkan tren surplus selama 33 bulan berturut-turut, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB yang masih dalam level aman.

Namun demikian, imbuhnya, pemerintah tetap waspada dan antisipatif dalam menghadapi risiko ke depan, mengingat pertumbuhan global diperkirakan masih melambat pada 2023.

Hal ini terjadi karena berbagai risiko seperti ketidakpastian tensi geopolitik, potensi terjadinya extreme weather, tingginya tingkat suku bunga, dan kebijakan fiskal yang relatif sempit.

“Di 2023 kita optimis ekonomi kita akan tetap tangguh di tengah-tengah resiko perlambatan global. Dengan kita mulai buka PPKM kemarin, kita harapkan mobilitas masyarakat terus meningkat. Kemudian juga berbagai kenaikan investasi dan perbaikan demand global," jelasnya.

Dia menambahkan, dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global, pemerintah melakukan berbagai extra effort pengendalian inflasi dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui strategi kebijakan 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Inflasi kita kontribusi terbesar dari pangan. Karena itu, temen-temen seluruh K/L dan dari Kepolisian sebagai salah satu yang ada di Tim Pengendalian Inflasi Nasional, bersama-sama dengan Pemda mengontrol pengendalian inflasi sebagai salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi kita,” kata Susiwijono.

