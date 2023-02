Harga Pangan Sepekan: Beras Premium, Kedelai, hingga Cabai Rawit Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras premium, kedelai impor, hingga cabai rawit merah tercatat naik dalam sepekan terakhir atau pada 5-12 Februari 2023.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (12/2/2023), harga beras premium tercatat naik 0,07 persen atau Rp10 menjadi Rp13.390 per kg, kedelai biji kering impor naik 0,27 persen menjadi Rp14.980 per kg, dan bawang putih bonggol naik 0,21 persen menjadi Rp28.410 per kg.

Harga beberapa jenis cabai juga dilaporkan naik. Cabai merah keriting tercatat naik 0,39 persen menjadi Rp40.780 per kg dan cabai rawit merah naik 1,91 persen menjadi Rp54.330 per kg.

Baca Juga : Harga Pangan Hari Ini 10 Februari: Minyak Goreng dan Beras Masih Tinggi

Lalu, daging sapi murni naik Rp750 atau 0,56 persen menjadi Rp135.100 per kg dan jagung peternak naik 1,36 persen menjadi Rp5.950 per kg.

Sementara itu, sejumlah harga komoditas pangan dilaporkan turun. Harga beras medium dilaporkan turun 0,42 persen menjadi Rp11.720 per kg, dan bawang merah turun 0,02 persen menjadi Rp40.220 per kg.

Harga daging ayam ras tercatat turun 0,24 persen menjadi Rp33.700 per kg, telur ayam ras turun 0,57 persen menjadi Rp28.050 per kg, gula konsumsi turun 0,14 persen menjadi Rp14.370 per kg, dan minyak goreng kemasan sederhana turun 1,17 persen menjadi Rp17.800 per liter.

Baca Juga : Aturan Baru, Pembelian Minyakita Dibatasi 2 Liter per Orang

Kemudian, harga tepung terigu turun 0,63 persen atau Rp70 menjadi Rp11.080 per kg, dan minyak goreng curah turun 0,33 persen atau Rp50 menjadi Rp15.030 per liter. Harga ikan kembung turun 0,13 persen menjadi Rp38.790 per kg, ikan tongkol turun 3,74 persen menjadi Rp34.980 per kg, dan harga ikan bandeng turun 2,13 persen menjadi Rp33.950 per kg.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :