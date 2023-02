Pinterest PHK 150 Karyawan! Susul Google, Amazon, dan Facebook

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Platform pencarian digital Pinterest Inc. melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 150 karyawan. Pinterest menjadi salah satu perusahaan teknologi yang memangkas biaya di tengah masa sulit, seperti Google, Amazon, hingga Meta (Facebook)

Manajemen Pinterest Inc. mengumumkan kepada karyawan yang terkena dampak PHK pada Rabu (1/2/2023). Langkah tersebut memengaruhi kurang dari 5 persen dari total pekerja Pinterest. Informasi tersebut didapat Bloomberg dari salah satu sumber yang enggan disebut namanya.

"PHK datang dari tim di seluruh perusahaan yang berbasis di San Francisco, meskipun tidak semua terpengaruh pada tingkat yang sama," kata sumber tersebut dikutip dari Bloomberg, Kamis (2/2/2023).

Baca Juga : PayPal Tutup Kantor di Luar Negeri dan PHK 2.000 Karyawan

Seorang juru bicara Pinterest mengkonfirmasi adanya PHK karyawan. Pinterest memiliki sekitar 4.000 karyawan pada akhir kuartal III/2022.

Menurutnya, Pinterest sedang membuat perubahan organisasi agar bisa untuk memenuhi prioritas perusahaan dan strategi jangka panjang.

“Karyawan adalah inti dari bagaimana kami dapat melayani user Pinterest di seluruh dunia. Semua karyawan yang terkena dampak berkontribusi pada Pinterest dan saat mereka bertransisi, kami berkomitmen untuk mendukung mereka dengan paket pemisahan, manfaat, dan layanan lainnya," ujar juru bicara Pinterest.

Pinterest akhirnya bergabung dengan berbagai perusahaan teknologi yang telah terlebih dahulu melakukan PHK karyawan dalam beberapa bulan terakhir.

Amazon.com Inc., Microsoft Corp., Meta Platforms Inc (Facebook). dan induk Google Alphabet Inc. semuanya telah mengumumkan PHK ribuan karyawan dalam beberapa waktu terakhir.

Daftar Perusahaan Teknologi yang PHK Karyawan

Berdasarkan data Trueup.io, Kamis (2/2/2023), tercatat sebanyak 214 kasus perusahaan teknologi melakukan PHK terhadap 75.017 karyawan pada awal 2023.

Data PHK di Perusahaan Teknologi Nama Perusahaan Jumlah Karyawan yang Kena PHK Amazon 18.000 Alphabet (Google) 12.000 Microsoft 10.000 Salesforce 8.000 IBM 3.900 Wayfair 1.750 Sticth Fix 1.584 Lam Research 1.300 Capital One 1.100 Coinbase 950 Spotify 600 Luno 336 Unity Software 284 Silvergate Capital 200 Uber Freight 150 Pinterest 150 Vimeo 135 Blockchain.com 110 Consensys 96 Genesis 60

Sumber: Bloomberg, diolah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : PHK Massal google facebook Pinterest